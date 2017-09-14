план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
А далі ви і такі, як ви перестаєте базікати, йдете самі або відправляєте своїх чоловіків, повнолітніх дітей... в ЗСУ і не просто в ЗСУ, а в штурмову піхоту здобувати кращі умови миру чи фантастичну перемогу з кордонами 91, репараціями... І ніяких претензій до тих, кому ваш шлях злиття заради потужної перемоги не підходить.
Shaman написав:ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..
А ми типа людей не втрачаємо? У них досі найманці війну витягують, а у нас... Вони ще можуть взяти з нас приклад мобілізації і тоді мало нам не покажеться.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 19 чер, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
Ключове в тому, що спочатку!!!! цей план повинна була сприйняти українська сторона. Поставте себе на місце Трампа --- домовився публічно з пу, а потім отримав (разом з пу)))))))) півруки від Зе. Тому не дивно, що спочатку Трамп неодмінно бажав публічного визнання-сприйняття свого плану Зе-ським.
Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших. Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план. Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).
На горі у верхах все чіки((( Консенсус. За рахунок...
гляньте місцеві тг, як сьогодні хлопчину біля входу у Ашан, Чорновола (9-та ранку) паканули, 2 буси, зграя непридатно-цивільних відконтужених і чорні перевертні, до речі у рукавичках, певно "гидують". хлопець має інвалідність, відтермінування, але на це уже їм ... тепер платитиме за вихід.
Заступника командира з львівської бригади ТрО викрили на незаконній виплаті 36 млн грн у тилу Заступник командира батальйону 125 бригади незаконно оформив бойові виплати понад 200 бійцям https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880 Підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).
Letusrock написав:аа, ну якщо через корупцію тоді все ок, може послом переведуть кудись
Україну масово залишають випускниці — мріють про навчання без сирен, — The Telegraph Половина українських дівчат після школи обирає навчання за кордоном. Причина — війна: через тривоги та обстріли повноцінно вчитись неможливо.
Если всякая мелочь - типа міністр національної єдності бежит - то пофиг. Вот если начальники сухопутных войск или главнокомандующие - в отставки уходить начнут - вот то уже звоночек будет. Хотя секундочку...
план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
Ключове в тому, що спочатку!!!! цей план повинна була сприйняти українська сторона. Поставте себе на місце Трампа --- домовився публічно з пу, а потім отримав (разом з пу)))))))) півруки від Зе. Тому не дивно, що спочатку Трамп неодмінно бажав публічного визнання-сприйняття свого плану Зе-ським.
Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших. Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план. Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).
На горі у верхах все чіки((( Консенсус. За рахунок...
Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".
detroytred написав:Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших. Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план. Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).
На горі у верхах все чіки((( Консенсус. За рахунок...
Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".
jump написав:гляньте місцеві тг, як сьогодні хлопчину біля входу у Ашан, Чорновола (9-та ранку) паканули, 2 буси, зграя непридатно-цивільних відконтужених і чорні перевертні, до речі у рукавичках, певно "гидують". хлопець має інвалідність, відтермінування, але на це уже їм ... тепер платитиме за вихід.
Заступника командира з львівської бригади ТрО викрили на незаконній виплаті 36 млн грн у тилу Заступник командира батальйону 125 бригади незаконно оформив бойові виплати понад 200 бійцям https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880 Підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).
detroytred написав:Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших. Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план. Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).
На горі у верхах все чіки((( Консенсус. За рахунок...
Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".
А зрадіти?
хіба десь в глибині духовності агента Красніва, а так щоб танцювати та стрибати від радості то не помічалось