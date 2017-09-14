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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14192141931419414195>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:42

Пийте каву і вперед до перемоги!)))

Досить спати!
Давайте продовжуйте про "бороздіння космічних кораблів, які наближають нашу перемогу" :D

Ваші тут всі суперечки - просто шаленими темпами наближають нашу перемогу! :D


Таке враження, що майже всі тут "б'ються в конвульсіях"...
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:43


Щось ШІ надто песимістичний.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 09:30

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана

▪️США впервые с 1979 года нанесли массированный удар по Ирану;
▪️Поражены 3 стратегических ядерных объекта: Фордо, Натанз и Исфахан;
▪️Применены бомбардировщики B-2. Использовались противобункерные бомбы;
▪️Объект Фордо может быть полностью разрушен 6 авиабомбами;
▪️Еще два ядерных объекта уничтожены 30 крылатыми ракетами "Томагавк";
▪️ТВ Ирана объявило, что любой гражданин или военнослужащий США теперь считается законной целью;
▪️Иран назвал атаку "грубым нарушением международного права" и заявил, что "оставляет за собой право ответить";
▪️По данным CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер;
▪️Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал "смелым" решение Трампа нанести удар.

Иранские государственные ресурсы распространяют карту американских военных баз вблизи Ирана и угрожают тем, что теперь каждый американский солдат является законной военной целью и что это "начало войны".
fler
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 09:38

  Бетон написав:
  Shaman написав:в тебе немає стільки грошей, щоб це перемогло твою неадекватність :lol:

в мене є дівки зараз.

Дівки у тебе є ... а якже )

Саме тому ти суботнього вечора сидишь на форумі, а не вигулюєшь якусь з дівок )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 22 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 09:43

  fler написав:США нанесли удар по ядерным объектам Ирана

▪️США впервые с 1979 года нанесли массированный удар по Ирану;
▪️Поражены 3 стратегических ядерных объекта: Фордо, Натанз и Исфахан;
▪️Применены бомбардировщики B-2. Использовались противобункерные бомбы;
▪️Объект Фордо может быть полностью разрушен 6 авиабомбами;
▪️Еще два ядерных объекта уничтожены 30 крылатыми ракетами "Томагавк";
▪️ТВ Ирана объявило, что любой гражданин или военнослужащий США теперь считается законной целью;
▪️Иран назвал атаку "грубым нарушением международного права" и заявил, что "оставляет за собой право ответить";
▪️По данным CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер;
▪️Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал "смелым" решение Трампа нанести удар.

Иранские государственные ресурсы распространяют карту американских военных баз вблизи Ирана и угрожают тем, что теперь каждый американский солдат является законной военной целью и что это "начало войны".


В цікаві часи живємо ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:11

Лебедь, щука, рак...

Дональд Трамп выступил за отмену «зелёных налоговых льгот», включённых в One Big Beautiful Bil, назвав их «огромным надувательством».

«Я ненавижу «зелёные налоговые льготы» в великом, огромном, прекрасном законопроекте. В основном это огромное надувательство. Я бы предпочёл, чтобы эти деньги использовались где-то в другом месте, включая снижение расходов. «Где угодно» было бы лучше! Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!). Кроме того, почти всё это производится в Китае! Пора наконец-то порвать с этим безумием!», написал президент США в Truth Social.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:15

  detroytred написав:Дональд Трамп выступил за отмену «зелёных налоговых льгот», включённых в One Big Beautiful Bil, назвав их «огромным надувательством».

«Я ненавижу «зелёные налоговые льготы» в великом, огромном, прекрасном законопроекте. В основном это огромное надувательство. Я бы предпочёл, чтобы эти деньги использовались где-то в другом месте, включая снижение расходов. «Где угодно» было бы лучше! Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!). Кроме того, почти всё это производится в Китае! Пора наконец-то порвать с этим безумием!», написал президент США в Truth Social.

тихенько всплакнула стурбована Грета
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:17

  BIGor написав:Hotab вибачаюсь що влажу, скажіть відверто, чи відкривали хоч раз конституцію України до війни?

Вона вивчалась ще в шкільному курсі
В ЗСУ додатково вивчають статті щодо захисту.
Ну і всю законодавчу базу для силових , включно зі статутами.
І коли солодкий баранчик Андрюша тут ісполняє, волоси на спині дибом
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:20

  detroytred написав:Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!).

Гм...
Иногда он даже умные вещи говорит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:24

  Hotab написав:Бетон


но пограничники убили достаточно украинцев.


В доказовій математиці є «Н і Д» (необходимо и достаточно) .
А що таке «вбили достаточно»?
Для чого саме достатньо?
Щоб не лізли далі незаконно через кордони не достатньо. І
А для чого достатньо?

Ви писали, що українців вбивають виключно кацапи, а не захистники кордонів.

Факт в тому, що ті, хто повинні захищати кордони вбивають українців.

Є розкриті факти. Загальнодоступні.

Я не знаю скільки достатньо вбити.
Для того, щоб не перевищували швидкість на дорозі, скільки потрібно вбити?


Скільки ще застрелених в спину українців на дні тиси можливо буде відомо колись.

Скільки українців вбито зброєними силами у вигляді тцк?

Теж невідомо. Достатньо багато
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 чер, 2025 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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