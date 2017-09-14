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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14192141931419414195
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:43

  unicdima написав: Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим :D

Так і є.
Борці геї, бо прилюдно лапають один одного...
Справжній мужик це коли півлітри за три підходи
Бетон ти зрозумів?
Тебе чморили до 30 років, а потім ти в качки пішов і відразу 220 кг почав на груди жати, бо хочешь виглядати крутим і сміливим.
Дімон давай ще.
Ти талановитий в усіх своїх висновках.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:44

Сирський повідомив про перевірки у ТЦК: Хто не воював – відправити на фронт :lol:

Пряма мова Сирського: "Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися :lol: . Визначено завдання Президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Деталі: За його словами, ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали "ганебних випадків, які іноді трапляються". Усі корупціонери та порушники у процесі мобілізації мають бути викриті, заявив головком. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/22/7518195/

і так по кілька разів щороку :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:50

  UA написав:
  unicdima написав: Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим :D

Так і є.
Борці геї, бо прилюдно лапають один одного...
Справжній мужик це коли півлітри за три підходи
Бетон ти зрозумів?
Тебе чморили до 30 років, а потім ти в качки пішов і відразу 220 кг почав на груди жати, бо хочешь виглядати крутим і сміливим.
Дімон давай ще.
Ти талановитий в усіх своїх висновках.

Не знаю. Мої друзі, хтось призер по боях без правил, хтось боксер, хтось кіокушин, багато пауерліфтерів. Сьогодні всі ці люди доволі успішні, бо спорт це в першу чергу дисципліна.
Нас не чмирили, нас зі школи боялись, поважали. Але спортсмену не треба нічого доказувати. Це самі добрі люди.
За життя я рідко навіть на когось підвищую голос, дуже комфортно мати м'язи у суспільстві.

Мій друг, чемпіон світу з пауерліфтингу загинув у 22 році на війні. Я намагався розмістити тут його фото на пам'ять, видаляють. Ну і бог з вами

Багато чемпіонів загинуло. Але у нього нема нічого святого. Це для нього нормально ляпать, не звертай увагу UA
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:55

Напад росії і білорусі на Україну

Загинув в бою. Чемпіон світу. Мій товариш.

Взято з відкритого джерела Вікіпедії. Не видаляйте

Зображення




https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:56

  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:59

  unicdima написав:
  stm написав:
  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...

Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим :D

Ти свинячий скот и есть ссыкун. Настоящий.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:59

В цей раз якщо так підуть, то скоріше за все на львівському напрямку, шоб відрізати від кордону

❗️Не можна виключати наступ рф з Білорусі, – Сирський.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:03

  Xenon написав:В цей раз якщо так підуть, то скоріше за все на львівському напрямку, шоб відрізати від кордону

❗️Не можна виключати наступ рф з Білорусі, – Сирський.

Якщо ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:07

  Xenon написав:В цей раз якщо так підуть, то скоріше за все на львівському напрямку, шоб відрізати від кордону

❗️Не можна виключати наступ рф з Білорусі, – Сирський.

Ну тогда столько оборудования, мавики, вертолёты и экипированные бойцы на западной границе логичны.
Вот же красава сырский. Ты представляешь, какой хитрый план? Ааа, вот оно что. Это пограничники тренировались на телах, отрабатывали наступление врага.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:10

  Сибарит написав:
  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.

В суспільстві запит на помсту «тцк-нів на фронт!» В угоду цьому і роблять.
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