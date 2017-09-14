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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:28
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:
А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?
Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.
Знаєш як зараз випускають?
Формальні підстави (робота, чи бронювання і тд) на другому місці. На першому - чи їздив але і повертався?
Якщо 5 раз з початку широкомасштабної їздив і повертався, 99% що випустять, в документи навіть не вчитуються. Копії звичайно роблять на службовий планшет, але навіть не читають. Бо у них є таблиця з «Гарт» про твої виїзди, цього достатньо.
В 22 році я за наказом мін транспорту їздив і повертався 3 чи 4 рази.
Мене повинні випустити легко?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:33
Бетон
Мене повинні випустити легко?
Да, з будь-якою залєпухою, яку перевіряти на справжність не будуть. Ризик є, але невеликий.
Я ж кажу, у мене не читали папери, тільки ксєрили
А некоторые люди - сначала думают, а уже потом бегут приказы исполнять
Головне при цьому встигнути переписати нерухомість і рухомість «на кота». І тоді з повним хлєбалом баварських від шольца можна дулі крутити
Якби всі чи більшість були такими, то бігунець не встиг и переписати все на кота. Моторола б собі взяв хруща хунтеровського
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 чер, 2025 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:34
барабашов написав:
У тебя дети есть?
Какого возраста?
В плане - если они школьники - классно они учатся последние 5 лет онлайн во время бесконечных карантинов и походов у бомбосховыща?
в країні війна, через яку ти власне й втік. так, відповідно є певні проблеми з навчанням - й що робити? правильно, жити далі. хтось виїхав, добре - переважна більшість не виїхала.
й в тебе діти є? бо за кордоном з освітою теж свої приколи. в Німеччині створені всі умови для навчання, але якщо дитина не хоче - то її ніхто й не буде змушувати. хіба що дорога з гімназії до хауп шулле працює - не вчишся, будеш потрапляти в дедалі гіршу школу...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:36
Shaman
й в тебе діти є?
Стамбульський гаНьбіт..
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Hotab
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:43
Hotab написав:
А некоторые люди - сначала думают, а уже потом бегут приказы исполнять
Головне при цьому встигнути переписати нерухомість і рухомість «на кота».
Что забавно - переписывать пришлось "от своих". Если верить yanura - его до сих пор не выселили...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:50
_hunter
Если верить yanura - его до сих пор не выселили...
У когось не забрали , а когось і самого забрали.
Хантер безобідний хомʼяк, до України стосунку не має, вірю що прилаштувався б.
Але чогось до своїх берізок не поїхав, вибрав баварське від щольца
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Hotab
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:52
Бетон написав: Water написав: Бетон написав:
А Польща тут до чого?
Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?
В мене дві дитини.
Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав.
Можливо я невірно зрозумів, думав шо вони спершу до Польщі поїхали, вже потім до Ірландії. Якщо ваша дитина виїхала зразу, незалежно куди, то яка може бути школа, куди ви водили дитину, коли москалі розповідали за арєшнік і вдарили цією мегадупою по Дніпру? Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:55
Hotab написав: d44 написав:
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
Але для d44 час взяти до рук зброю не настав?
Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?
Хоча в Стамбулі є криївка, там тіснувато, бо 120-кг офіцер з Дніпра (куди ворог теж свій ніс хоче засунути) вже там переховується, але в тісноті, та не в абідє)
Після того як переговорні позиції покращаться до Чернігова, то Хотаб як людина послідовна та неупереджена, напише такий самий пост і песікоту, тут у нас неможе бути ні краплини сумнівів))
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:57
detroytred написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
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Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення".
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Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле
, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.
А это сегодня возможно?
Можливо все.
Справа лише за чий рахунок?
Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Люди потягнуться. На таке і до таких правил, умов.
Але тоді це все за рахунок сил, здоров'я, кишені керівника-управлінця...
Який поп, такий приход.
Соціальні ліфти...
На гору повинні підніматися "фанати" своєї справи. Кращі з кращих.
Це буде однією з моделей... коли нема грошей((
Вы сами как-то писали об опасности идейных фанатиков.
Бывают нерешаемые задачи.
Эффективно и законно можно провести мобилизацию, когда "ухилянство" не массовое явление, а подавляющее большинство пусть не рвётся на фронт, но хотя бы не сопротивляется и приходит в армию по повестке, а не рассказывает, что оно "ничем не обязано этой стране".
А так... будут "прострелянные колени". Дальнейшие последствия слабо предсказуемы.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:57
Shaman написав: барабашов написав:
У тебя дети есть?
Какого возраста?
В плане - если они школьники - классно они учатся последние 5 лет онлайн во время бесконечных карантинов и походов у бомбосховыща?
в Німеччині створені всі умови для навчання, але якщо дитина не хоче - то її ніхто й не буде змушувати.
Ага, то ли дело в країні...
Не понял, почему удалили - кто то пытается доказать, что будут тянуть? 🤔
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