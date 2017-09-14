Hotab написав:ЛАД Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:
Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. .......
Это всё так. Но "Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова" это всё-таки не официальная государственная политика. В тексте ИИ почти всё правильно, но есть нюансы. Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками. Развивать тему не хочу, здесь это не приведёт ни к чему, кроме большого срача. Так, маленький пример - "заміна українських героїв на радянських". "Заміна" или восстановление старых героев? Бандеру и Шухевича РФ явно не может признать героями. А генерала Ватутина, памятник которому снесли в рамках "десоветизации", они, естественно, восстановили бы. Хотя в Киеве он был установлен на могиле Ватутина. И Бандеру с Шухевичем не признают героями и многие украинцы. Даже в укр. Вики читаем:
Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі колаборанти»): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін.
Hotab написав:ЛАД Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:
Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. .......
Это всё так. Но "Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова" это всё-таки не официальная государственная политика. В тексте ИИ почти всё правильно, но есть нюансы. Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками. Развивать тему не хочу, здесь это не приведёт ни к чему, кроме большого срача. Так, маленький пример - "заміна українських героїв на радянських". "Заміна" или восстановление старых героев? Бандеру и Шухевича РФ явно не может признать героями. А генерала Ватутина, памятник которому снесли в рамках "десоветизации", они, естественно, восстановили бы. Хотя в Киеве он был установлен на могиле Ватутина. И Бандеру с Шухевичем не признают героями и многие украинцы. Даже в укр. Вики читаем:
Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі колаборанти»): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін.
detroytred написав:Що там з результатом району, міста?
1 В мене в селі ситуація краща ніж в тебе на дивані. Чи говорить це про те що ти просто просираєш час? 2 Якщо енергоефективність мого будинку економить в рік 10 000 м3 газу - це дозволяє закачувати в сховища менше на 10 000м3 в рік? Скільки економія в твоєму? А якщо порахувати 13 млн житлових приміщень * нехай 1000м3=13 млрд м3.... - тобто я зекономив за себе, за тебе, і ще за весь твій підїзд.І якби ВСІ економили в 10 разів гірше ніж вийшло в мене - то це б дозволило ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу Це досягнення для Держави? 3 Електротаксі за 2024 рік не спалили десь 20 тонн бензину... але послуги я надав Це економія для валютного балансу держави? А скільки зекономив ти?
Тому ще раз Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату. Я працюю як 10 простих українців з точки зору користі для Держави. Ти повинен пробувати досягнути мого результату чи здурі почнеш розповідати що я все роблю не правильно? І сам при цьому будеш лежати і НІФІГА не приносити користі ні собі, ні сімї ні Державі. Ти простий ПАРАЗИТ це хоч зрозуміло? ПС уточнення Ти не ПРОСТИЙ паразит ти НАЧИТАНИЙ паразит... але ж іншим якось пофігу хто з них сили висмоктує.
Hotab написав: дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять
А навіщо і для кого їх тут платити? Щоб хитрозробленим як ви плотити? Чи щоб їх тибзили казнокради?
Кордон зачинятий, війна програна, Ярмака і ко на мило, в рф буде ще гірше, виїжджаєм, кінець.
АндрейМ написав:завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на . Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну.
+++ подонки ці дпсу і держава в цілому. Собаці собача смерть.
prodigy написав: Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
Наркомани довбані обидва. Най би їх обох Йран позносив з лиця землі. А потом на Йран отвітка од сша. І було б мирно. А потом - Китай на рф. І було б геть супер.
detroytred написав:Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
Трохи не те, як приклад - США після 2008, або ще більш радикальний - турецька ердоганоміка - попри постійну емісію все зростає і ті, хто може вчасно конвертувати гроші в стабільні активи - в плюсі. В мінусі тільки бідні.
Тобі пояснюють-ти ніяк не заспокоїшся... Якщо покращити СВОЄ життя обдуривши ІНШИХ - це не правильна економічна політика, це ШАХРАЙСТВО. В піраміді також виграють організатори.. То що ти пропонуєш всім прийняти участь в піраміді? А якщо виявиться що ти будеш на тій сходинці які не виграли? Тоді ти будеш репетувати КУДИ ДИВИЛАСЬ ДЕРЖАВА ?
ЛАД написав:........... Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками. ........... Продолжать не буду.
Спробуйте ШІ запитати польською через VPN з польського ІР і порівняти із локалізованою версією. Також можна порівняти на вікі польський і український варіанти.
Так я как раз об этом. Ну и вопрос, сколько веков существовала украинская держава, не считая УССР.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.