Додано: Пон 23 чер, 2025 16:44

detroytred написав: Це не самостійність.

Це хуторянство.

Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла. Це не самостійність.Це хуторянство.Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла.

Це і влада не така, і Бальцерович не там...Тут на хуторах помінялась влада і там заявили - хто може багатійте...Хуторяни маючи практично таку саму голу дупу в 1990, вирішили - а чого гузном світити , давайно спробуємо покращити себе на 5%...якраз щоб срамне місце прикрити.І давай хто чим.Капіталів в хуторян-катмаЗнань економіки капіталізму-ще менше( останнього кулака на хуторі який памятав НЕП ще йоська кривавий завалив ) , але почали щось робить....Правда відразу виникла проблемаКожен 20-тий гузно прикрив за пару років, але тих 95% що залишились вирішили повірити пану( він же в доску свій, начитаний, людей любить і пояснює що гузно в них не від того що вони нехлюю а від того що Бальцерович зайнятий в Польщі, а Саакашвілі в Грузії, і як приклад показує свою голу задницю.. НУ ТОЧНО СВІЙ в ДОСКУ, задниця так само як і у всіх репнула поперек а не поздовж)І от проходить ціле покоління, а тих в кого задниця прикрита всього 5%...Партія голозаденків -відразу до лідера з запитаннями - так коли й їм задниці поприкривають і де Бальцеровичі з Саакашвілі...Лідер не засмутився, Саакашвілі каже зараз в тюрмі... бо якось так вийшло що грузини яких він ощасливив - чогось його туди запроторилиБальцерович приїзжав... але побачив стільки голозадих хуторян і не менш голозадих ГУРУ для цих хуторян - вирішив за роботу навіть не братись...Накидав на салфетці щось про право, справедливість,реформи ... і чухнув...ПитанняТак чи відчуваєш свою вину в тому що якби не подібні до тебе - то в Україні б вже було не 5% а 10% без голої задниці.Чи ти просто вважаєш що хуторяни не можуть мати прикриті місця якими ти відсвічуєш?