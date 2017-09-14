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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:00
unicdima написав:
Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.
Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.
До речі, в руцьких (тобто їх рус подоляк сумський) зараз оцю перемогу Ізраїлю так і визначають великою перемогою. І вказують, що Іран отримав велику поразку.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 чер, 2025 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:09
detroytred написав: unicdima написав:
Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.
Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.
якщо це називається "відвернувся від Ізраїля", то в нього з Європою вже 4а світова палками, а якби відбомбив бункерного в бункері протибункерними бомбами і подавив ПВО на від Крулевця до Владивостока, то би тут писали "це любя, брачні ігри з медведем"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 26 чер, 2025 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:09
detroytred написав:
Може оцей похід московитів аналог отого походу хфранцузів.
Чим далі зайшли ... тим більше-скоріше б програли.
Повторюсь - це так, думка зі стелі спала.
Или, если бы сразу не пошли так далеко, сейчас были бы значительно дальше.
История не терпит сослагательного наклонения, но стратегия первоначального отступления с целью растянуть обозы нападающего является стандартом де-факто уже тысячелетия. Так что не совсем с потолка идея.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:16
flyman написав: detroytred написав: unicdima написав:
Я вангував, що Трамп полізе спасати іранський режим, так і вийшло. Думаю це було на прохання його друга путіна.
Один експерт більше року тому чітко прогнозував, що США відвернуться від Ізраїлю, зроблять ставку на близькосхідні монархії. Ще до появи Трампа на небосклоні.
Також в нього пояснення чому рфія насправді з Ізраїлем, а не Іраном. Історично і зараз.
якщо це називається "відвернувся від Ізраїля", то в нього з Європою вже 4а світова палками, а якби відбомбив бункерного в бункері протибункерними бомбами і подавив ПВО на від Крулевця до Владивостока, то би тут писали "це любя, брачні ігри з медведем"
Так Натаньяху з трусів вискакував, вимагаючи продовження до перемоги.
А отримав півруки.
Штати відвернулися, але не пішли від Ізраїлю. Мова про тільки початок.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:21
flyman написав:
А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків
Та це вже щось намудровано.
Прямування в бік Варшави після спалення за собою.
Після спалення гоу взад, а не вперед.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:23
detroytred написав: flyman написав:
А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків
Та це вже щось намудровано.
Прямування в бік Варшави після спалення за собою.
Після спалення гоу взад, а не вперед.
щоб ніхто не догадався, орки думали би що гоу взад, а насправді гоу впередок. С - стратегія!
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:37
detroytred написав:
а отож.
Без зарання визначених критеріїв можна що завгодно (наприклад, поразку) назвати перемогою.
І навпаки, перемогу вважати поразкою чи капітуляцією.
Матриця.
Ну критерії зараз зрозумілі - бабло, для тих хто вважає що відкупиться життями слабкішого "партнера"
Bloomberg Economics оценивает, что прямые издержки разрушений в зоне боевых действий, более высокие цены на энергоносители из-за прекращения поставок из России и распродажа на финансовых рынках могут сократить мировое производство на 1,3% или на $1,5 трлн в первый год, почти так же, как и последствия полномасштабного вторжения в Украину. Потери были бы намного больше, если бы конфликт перекинулся на другие европейские страны.
Це вони модулювали вторгнення русні у Балтійські країни. Чим це не слова про "невеличке вторгнення" від Байдена? Все, все остаточно зрозуміло. Світ інший. Сильні рахують фінансові втрати а не життя слабкіших. Наша війна це не порушення світового права, просто фінансові втрати. Судячі з цієї статті напад на Балтіку це теж буде просто фінансові втрати для інших країн НАТО а не військові втрати, коли вони будуть відбиватися від русні. Бо ніхто відбиватися не буде.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:00
Hotab написав: холява написав: Schmit написав:
Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".
Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою.
Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.
Ну звиняйте, на відміну від марахвону хароших навостєй у меня для вас нєт.
То ж ставте б блок мої пости і будете мати переможний настрій завжди, незважаючи на реальність.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:24
Один товариш-експерт настрочив цілу простиню про те що "українцям треба по максимуму зариватись в землю". По принципу що в землю має бути більше поверхів ніж вверх)).
Тільки от де взяти на це трильярди баксів він не сказав
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:29
d44 написав:
Чим це не слова про "невеличке вторгнення" від Байдена? Все, все остаточно зрозуміло. Світ інший. Сильні рахують фінансові втрати а не життя слабкіших. Наша війна це не порушення світового права, просто фінансові втрати. Судячі з цієї статті напад на Балтіку це теж буде просто фінансові втрати для інших країн НАТО а не військові втрати, коли вони будуть відбиватися від русні. Бо ніхто відбиватися не буде.
цікаво коли стадо антилоп залишає наслабшу антилопу на обід леопарду, то вони обіцяють їй вступ в ЄС та НАТО?
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