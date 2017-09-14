Banderlog написав:

flyman написав: марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала

У вас з Ладом різні точки сидіння. Вас цікавить пенсійна система для нас а його яким способом прокормити теперішніх пенсіонерів.

А що тут поясняти?От скажіть як прекрасна американська система підніме пенсії через 2, 3 роки? Ви я так розумію хочете відкладати індивідуально?Це буде теперішня нагрузка в солідарну систему + індивідуальні внески в нпф?Ну і де тут підняття пенсії "Ладу" бюджетникам і "силовикам"?