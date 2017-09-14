|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08
ЛАД написав: Banderlog написав:
..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
да, а ще мова соловїна)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08
pesikot написав:
То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква
Banderlog написав:
хто проповідує?
томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
Не хотів встрявати у ваші православні баталії, але ти пристав до людини з тим метрополитом?
Коли я тобі скинув посилання де харківська депутаткиня від ЄС закликає показово розстрілювати "ухилянтів", то ти відморозився. Тому аналогічне питання:То як там із закликами вбивати своїх громадян ? це ж твоя партія))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2474
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08
ЛАД написав: Banderlog написав:
..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
Поясняю для парторга - митрополип УПЦ МП осужден за пособничество россиянам
Тем самым россиянам, которые обстреливают Харьков
Тебя, старого дурака, обстреливают
А ты, как попугай ... томос ... томос ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11519
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:11
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
Вирок є ...
Це ж ти вчора виправдовував сєпарів, кажучи ... якби не Майдан, то не було б ...
Але питання до особистості сєпара і, головне, його сану
То яка ця "твоя церква" ?
Чогось ти мовчишь, ніяк не можешь відповісти ...
Ти також мовчишь, коли московити руйнують храми "твоєї церкви"
А ти кричиш? Коли храми руйнують? І коли по лікарнях прилітає?
Кричи сильніше. Бо всім пофіг
Тобі, як московиту, на це пофіг ... на храми, на лікарні.
Тобі смішно ...
В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11519
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:13
pesikot написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
Поясняю для парторга - митрополип УПЦ МП осужден за пособничество россиянам
Тем самым россиянам, которые обстреливают Харьков
Тебя, старого дурака, обстреливают
А ты, как попугай ... томос ... томос ...
я тут чув шоколадному головному томосівцю теж інкримінують зраду
мож пересаджаєм всіх його депутатів?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:15
Letusrock написав: pesikot написав:
То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква
Banderlog написав:
хто проповідує?
томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
Не хотів встрявати у ваші православні баталії, але ти пристав до людини з тим метрополитом?
Коли я тобі скинув посилання де харківська депутаткиня від ЄС закликає показово розстрілювати "ухилянтів", то ти відморозився. Тому аналогічне питання:То як там із закликами вбивати своїх громадян ? це ж твоя партія))
Та дійсно ... чого я пристав з митрополитом, який привів сюди россійські війська ? )
Як ти там писав "не в бровь, а в глаз"
з приводу ЄС
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
Якщо ці докази, за три доби, не надаєшь, то платишь еквівалент $5000 у гривні, на будь який рахунок, який я вкажу )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11519
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:19
Banderlog написав:
я тут чув шоколадному головному томосівцю теж інкримінують зраду
мож пересаджаєм всіх його депутатів?
Чув дзвін та не знаєшь де він )
То що, московит, яка ця "твоя церква" ? )
скажи, не соромся, ти вже на дні своєї моралі, пробий дно вниз )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11519
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:20
pesikot написав:
В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
[/quote]
А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:25
Banderlog написав: pesikot написав:
В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.
У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )
Безбожник саме ти.
В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11519
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:52
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.
У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )
Безбожник саме ти.
В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
не пропав
я ж не такий жэлісливий як ти. Шо саме сьогодні ти рішуче і полумяно засудив? Окрім церкви і мене?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|103450
|
|
|1493
|282151
|
|
|6076
|941240
|
|