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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:57
Banderlog написав: pesikot написав:
Бессеребреник ... "свята" людина )
ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Паша-мерседес?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:00
Banderlog написав: pesikot написав:
У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )
Безбожник саме ти.
В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
не пропав
я ж не такий жэлісливий як ти. Шо саме сьогодні ти рішуче і полумяно засудив? Окрім церкви і мене?
То яку церкву я засудив ? )
Може зараз напишешь ...
З тобою все зрозуміло - тобі на все пофіг.
На людей, на життя людей, на руйнування храмів, на руйнування лікарень - тобі пофіг
На московитську церкву - тобі не пофіг )
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:04
pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:13
Banderlog написав:
а хто сказав тобі що косяків нема? ) по телемарафону?
Ну, суджу по моїх прбратимах - сидять третій рік+ і голосно не чірікають!))
Ну, між собою - то голосно чірікають)) - а от далі, щось(невидима сила?) їх стримує))
А що, в тебе там по-іншому?
Може вірять, що скоро демобілізація, раз так активно пакують?)) >>>https://youtube.com/shorts/j30OOmo_HFY? ... fiCp4z6TAQ
Чи такhttps://youtube.com/shorts/_xNibSQXO3o? ... T6asMEsJiV
Але ж це ☝️ - просто бізнес!
Нажаль, ніхто про демобілізацію, навіть, не заікається...
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 30 чер, 2025 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:14
Letusrock написав: pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
не рівняй всіх по собі. але ти з іншого фільму
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:23
Letusrock написав: pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
Бачишь, доказів у тебе про мене немає )
на $5000 ти мій боржник )
Про митрополита луганського навіть не докази, а вирок є
Читай уважно, повільно
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