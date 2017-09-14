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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14302143031430414305>
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Народжуваність росте в бідних країнах і не тому що будівельнику якийсь совок присвоює звання націонал-фашиста- а тому що чим більше дітей...тим вищі шанси вижити дорослим( вмирають слабкі, виживають сильніші, але деколи використовуючи надлишкову кількість дітей (ті самі цигани)-можна непогано прожити.
.....
Очень много лишних слов.
Где растёт рождаемость?
Примеры?
В гуглі забанили?
Огляд від ШІ
Найвища народжуваність спостерігається в країнах Африки та Азії. Зокрема, Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі та Афганістан мають високі показники народжуваності. Серед європейських країн Албанія, Ісландія та Північна Македонія мають порівняно вищу народжуваність. На американському континенті Гватемала та Нікарагуа також демонструють вищі показники.
Ось список країн з високим рівнем народжуваності:
Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі, Афганістан, Албанія, Ісландія, Північна Македонія, Гватемала, Нікарагуа.
Можна звичайно роздути щоки і з розумним виглядом заявити що
ріст народжуваності і висока народжуваність -це різні параметри...
Але це зауваження важить менше ніж потреба у використанні мови агресора на цих сторінках.


Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. .......
Вы никак не хотите понять, он этого в жизни не признает.
Совкокомуняки- що я маю признати?
Те що мій успіх це виграш в лотарею?
Так я 30 років в цю лотарею граю і один з вас мене навіть жаліє розповідаючи
що якби його фантазії були реаліями то я б виграв швидше
Чи те що ринок-це зручне місце на базарі....
І якщо
відразу місце погане, то від людини нічого не залежить
А якщо хороше-то й совкодрочери можуть досягнути моїх вершин
Чи в мене має засвітитись НІМБ бо я виявився НАЙРОЗУМНІШИМ і НАЙУСПІШНІШИМ від населення?

Тому ще раз
Для 70% населення-їх успіхи це їх рішення і витрачені зусилля, а те що вони прийняли не ті рішення чи мало працювали чи забули про ефективність чи зранку починали пити - це ТАКОЖ ЇХ РІШЕННЯ і іх ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Для 20% населення чиї доходи вищі 20000 грн і нижчі 60000грн/місяць - це також їх ЗУСИЛЛЯ які ЗРЕАЛІЗОВАНІ в рази краще ніж в першої групи
Для 5% наша країна є трошки незручною... З одного боку легко заробляти бо море вільних ніш , з другого боку важко захистити зароблене...
Але це моя головна біль і біль ще тих 2 млн які вже мають що захищати.
А для 30 млн треба думати що їм потрібно змінити в своєму житті щоб досягнути хоча б 20 000 в місяць.

ПС
Зверніть увагу я старався всюди використовувати показник середній дохід а не абсолютні суми..
Бо чим більше людей зможе підняти свій дохід - тим швидше і більше ЗРОСТЕ середній дохід.

ППС
фантазії на тему що в світі є що ділити -розраховані на люмпенів які ніколи нічого не мали.
Так для довідки
скільки коштує гайка на бентлі і гайка до трактора?
Для власника бентлі-100 доларів
для тракториста в колгоспі 100 років без урожаю - 5 грн...
Тому власність найбагатших на 95% складається з віртуальних цінностей які цінні ДЛЯ БАГАТИХ
але для бідних вартість цих 95% цінностей має в реалі в десятки а то й сотні разів меншу споживчу ціну.
Тому
НЕ можна взяти віртуальні цінності багатих і розділити їх між бідними так що вартість цих цінностей не впала разів в 100.
Тому те що 10% багатих володіють 90% цінностей , після реального оцінення перетвориться в те що
10% багатих володіють 10% реальних цінностей
А всі там картини чи яхти по 100 млн для простого населення рівні
картина-ганчірці для портянки(а Мане це чи Мікеланджело -ролі грати не буде)...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?
З чужих фантазій?
2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?
І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:18

  ЛАД написав:
  барабашов написав:
Его в 25ть могли мордой в пол и в посадку
До войны этого не было и он об этом даже не думал.

Без залежності від строків продовження війни.
До 30 років - однозначно на виїзд з України.
30-40 років - індивідуально, в залежності від перспектив на новій Батьківщині
40 + не только лішь все зможуть....але дітей готувати до в'їзду треба.
73% всі повинні лишитися тут. Не розносити по світу дух Голобородька.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:28

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:чому комуністична система союзу розвалилась а китаю ні?

в совку комунізм був зо 3 роки (1918-21) і дуже швидко його замінили на НЕП, бо за років 5 комунізму совок би перестав існувати. В Китаї в 50-х не дійшли до комунізму.
ИМХО совок розвалився в першу чергу через низькі ціни на нафту - основне джерело зовнішнього фінансування, без якого соціалізму не вижити. Хоча було чимало й інших факторів.
Не хочется искать, но, по-моему, нафту начали продавать уже в 70-е.
Как жили до этого?

Зерно. Одна из причин голодомора...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:33

  budivelnik написав:
  flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?

І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?

после открытия кордонов - посмотрим. Скорее всего будет "аграрная сверхдержава" с населением в пяток лямов (молодежи). Но там, кстати, экологи зраду разгонять начали...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:39

  The_Rebel написав:
  budivelnik написав: Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей...
Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.

Для тих кому всі винні.
Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт)
Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці)
тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.

Ну це зовсім не для нашої ситуації. Дійсно, я сам жив у квартирі-таунхаусі в Лондоні побудованого ще за Вікторіанської доби. І всі ці декілька століть ця нерухомість могла генерувати дохід співставний із середньою зп. Але дане правило дійсне для країни зі зростаючим населенням, а сама нерухомість знаходилася у локаційно значущому місці всі ці 150 років.
Але у нас ситуація інша. Я говорив вже, що сім'я мого племінника отримала у спадок сумарно будинок і 2 квартири вже до 27 років. І чим далі тим більше буде такого житла, що буде діставатися легко. Мається на увазі саме регіони. Київ/Одеса/Львів то трохи з іншої опери, як і захід України тимчасово внаслідок напливу біженців. Тож середньостатистична квартира не буде генерувати середню зп по регіону, особливо в райцентрах та невеликих містах.[/quote]
прапор не доганяет, что тот фонд что уже есть(сталинки и кирпич горбачёва-кравчука, неплохой) служит до капремонта 100лет(считаем когда капремонт, в каком веке)
Панелька меньше из-за сварных швов.
Викторианский дрм низкоэтажный, там меньшая нагрузка на все элементы, и возможно после 45года тоже проходил капремонт, бомбили Лондон нехило.
Среднюю зарплату по Ливьву(500евро?500уе?) сейчас даёт новострой(там же) из монолита с кирпичным заполнением с гарантийным сроком эксплуатации 125лет и по цене под 120куе(1К метров 50 в хорошем месте или 2К в худшем месте метров 70, ремонт не обойками и валиком).
Вопрос - кому и когда давали в последнее время такие квартиры на шару да и ещё с приличным ремонтом???
Видных и статных прокуроров-инвалидов и прочих суперуправленцев бюджетом не предлагать.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:50

  UA написав:Фонд гарантування вкладів зараз прокуратура доїть, ставлячи під сумнів його подальшу діяльність як інституції.
Краще депо в банках позакривати.

Откуда дровишки?
Сибарит
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Будівельник, то що там твої сини - твердо заброньовані, чи є шанс їх побачити в отаких коротких відео? >>>
https://youtube.com/shorts/UZb0PX5p-ck? ... gi_cSDYd9L
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:52

  Сибарит написав:
  UA написав:Фонд гарантування вкладів зараз прокуратура доїть, ставлячи під сумнів його подальшу діяльність як інституції.
Краще депо в банках позакривати.

Откуда дровишки?

Бабульки під під'їздом
UA
 
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