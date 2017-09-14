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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14301143021430314304
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. .......
Вы никак не хотите понять, он этого в жизни не признает.
Совкокомуняки- що я маю признати?

Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.

Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.

Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:20

Правда - очі колить!© Чи не так? ;)

А цього юриста-блогера не дивитесь?
Прикольно він правду-матку рубає! ;)
Але дивитись треба всі 18хв!
Або, хоча б з середини почніть дивитись...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:38

  Успіх написав:А цього юриста-блогера не дивитесь?
Прикольно він правду-матку рубає! ;)
Але дивитись треба всі 18хв!
Або, хоча б з середини почніть дивитись...

Він агент за гроші
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:44

  барабашов написав:прапор не доганяет, что тот фонд что уже есть(сталинки и кирпич горбачёва-кравчука, неплохой) служит до капремонта 100лет(считаем когда капремонт, в каком веке)
Панелька меньше из-за сварных швов.
Шубопродажник це ти забув
1 Я відразу написав що 10% отриманих від оренди треба віддати на поточний ремонт.
Ти цього спочатку не побачив
Потім чомусь опустив у відповіді
Тому повторю запитання
а - чи простоїть будь-який будинок до капремонту 50 років?
Відповідь - хрущовки ВЖЕ стоять без капремонтів 70+ років
б - чи достатньо 10% від оренди за 50 років для проведення капремонту?
Відповідь - станом на сьогодні 10% від 50 років=500 000+ грн....Цього більш ніж достатньо.
2 У Львові жодна з сталінок не ремонтувалась... це вже 70+ років
3 У Львові є старий житловий фонд ще часів австроугорщини і Польщі... - це вже 120+ років.. і ці будинки не потрапляли під капремонт, максимум що там робилось - перепланування з багатої квартири в комуналку і потім з комуналки в багато окремих кімнат+ деревяні конструкції даху не чіпались , але дах (черепиця/метал) мінялись.
4 Більше ніж 70% житлового фонду Льова станом на сьогодні має менше 50 років, більше 20% -менше 15 років від здачі в експлуатацію

Тому йди і не відсвічуй.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 23:03

  detroytred написав:
  Будівельник написав:Совкокомуняки- що я маю признати?
Те що мій успіх це виграш в лотарею?
Так я 30 років в цю лотарею граю і один з вас мене навіть жаліє розповідаючи
що якби його фантазії були реаліями то я б виграв швидше
Чи те що ринок-це зручне місце на базарі....
І якщо
відразу місце погане, то від людини нічого не залежить
А якщо хороше-то й совкодрочери можуть досягнути моїх вершин
Чи в мене має засвітитись НІМБ бо я виявився НАЙРОЗУМНІШИМ і НАЙУСПІШНІШИМ від населення?

Тому ще раз
Для 70% населення-їх успіхи це їх рішення і витрачені зусилля, а те що вони прийняли не ті рішення чи мало працювали чи забули про ефективність чи зранку починали пити - це ТАКОЖ ЇХ РІШЕННЯ і іх ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Для 20% населення чиї доходи вищі 20000 грн і нижчі 60000грн/місяць - це також їх ЗУСИЛЛЯ які ЗРЕАЛІЗОВАНІ в рази краще ніж в першої групи
Для 5% наша країна є трошки незручною... З одного боку легко заробляти бо море вільних ніш , з другого боку важко захистити зароблене...
Але це моя головна біль і біль ще тих 2 млн які вже мають що захищати.
А для 30 млн треба думати що їм потрібно змінити в своєму житті щоб досягнути хоча б 20 000 в місяць.

ПС
Зверніть увагу я старався всюди використовувати показник середній дохід а не абсолютні суми..
Бо чим більше людей зможе підняти свій дохід - тим швидше і більше ЗРОСТЕ середній дохід.

ППС
фантазії на тему що в світі є що ділити -розраховані на люмпенів які ніколи нічого не мали.
Так для довідки
скільки коштує гайка на бентлі і гайка до трактора?
Для власника бентлі-100 доларів
для тракториста в колгоспі 100 років без урожаю - 5 грн...
Тому власність найбагатших на 95% складається з віртуальних цінностей які цінні ДЛЯ БАГАТИХ
але для бідних вартість цих 95% цінностей має в реалі в десятки а то й сотні разів меншу споживчу ціну.
Тому
НЕ можна взяти віртуальні цінності багатих і розділити їх між бідними так що вартість цих цінностей не впала разів в 100.
Тому те що 10% багатих володіють 90% цінностей , після реального оцінення перетвориться в те що
10% багатих володіють 10% реальних цінностей
А всі там картини чи яхти по 100 млн для простого населення рівні
картина-ганчірці для портянки(а Мане це чи Мікеланджело -ролі грати не буде)...
Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Серьозно?
Це я твердий кулак в класифікації членіна - в одежі комуняк?
Це я кажу- вірте в партію єдину і неповторну?
це моя теза - можновладці все вирішують а населення-бидло?
  detroytred написав:Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.

Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
І це каже дурник який вигорожував себе типу
в армії я свої посадові обовязки виконав - а те що від армії не було користі то це вже до вищестоящих?
Я ж тобі наочно показав
Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Всі хто офіційно не працює ( а їх ще більше ніж тих хто недопрацював)-сволота.
І ніякий можновладець не зможе створити умови , щоб алконавт який працює поки не заробить на пляшку а далі йде пити - почав працювати більше
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...

ПС
соціалізм ніяк не відрізняється від державного капіталізму( про комунізм не скажу бо його ніхто не бачив, крім випадку в анекдоті коли безкоштовно роздавали пиво на центральній площі)
Пояснюю чому
При соціалізмі засобами виробництва володіє Держава
при Капіталізмі-власник капіталу
але якщо капіталізм Державний..то власником є Держава
От вам і рівняння
соціалізм=Державний капіталізм.
Єдине що врятувало капіталізм від совкового розвалу це наявність ПРИВАТНОГО Капіталу, бо Держава може з своїми доходами робити будь-які маніпуляції і деколи її власність банкротує , але не зникає бо викоповується Приватним Капіталом
А от в соціалізмі , коли Держава збанкрутувала - то національний приватний капітал відсутній ( бо він весь був в Державі) а тому совок і приречений

ППС
китай вже давно б збанкрутував, якби не наявність ПРИВАТНИХ компаній.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 00:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:----------------------------
ЛАД
Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте". И без всяких "ізоляцій" и "кастрацій".
----------------------------
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Народжуваність росте в бідних країнах і не тому що будівельнику якийсь совок присвоює звання націонал-фашиста- а тому що чим більше дітей...тим вищі шанси вижити дорослим( вмирають слабкі, виживають сильніші, але деколи використовуючи надлишкову кількість дітей (ті самі цигани)-можна непогано прожити.
.....
Очень много лишних слов.
Где растёт рождаемость?
Примеры?
В гуглі забанили?
Огляд від ШІ
Найвища народжуваність спостерігається в країнах Африки та Азії. Зокрема, Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі та Афганістан мають високі показники народжуваності. Серед європейських країн Албанія, Ісландія та Північна Македонія мають порівняно вищу народжуваність. На американському континенті Гватемала та Нікарагуа також демонструють вищі показники.
Ось список країн з високим рівнем народжуваності:
Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі, Афганістан, Албанія, Ісландія, Північна Македонія, Гватемала, Нікарагуа.
Можна звичайно роздути щоки і з розумним виглядом заявити що
ріст народжуваності і висока народжуваність -це різні параметри...
Можно даже не заявлять, это трюизм, понятный даже вам.
Но вы почему-то утверждали, что рождаемость растёт, а сейчас задаете "умные" вопросы: "В гуглі забанили?" и приводите данные не о росте, о именно о рождаемости.

Але це зауваження важить менше ніж потреба у використанні мови агресора на цих сторінках
Объяснять вам разницу между "мовой агресора" и языком, на котором говорит агрессор, не буду. Всё равно не поймёте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 06:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...

Тобто освітяни з 14 тис., дошкільні заклади 12,5 тис, культура 13 тис, охорона здоров'я 17 тис. практично всі недопрацювали сволоти і їм варто чимшвидше звільнитись? https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... ge/branch/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 08:15

КП бригади-пріоритетна ціль.Завжди.На відміну від заряджача

Тилові криси, ко-ко-ко..
«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..




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