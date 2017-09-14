|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:07
flyman
Хунтер працює в міжнародному військовому співробітництві, наближає перемогу разом з Шольцом .
Будьмо баварського!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15573
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:15
Hotab написав:flyman
Хунтер працює в міжнародному військовому співробітництві, наближає перемогу разом з Шольцом .
Будьмо баварського!
Про ракеты! Про ракеты забыл! - они же регулярно в ЕС залетают! Такая угроза - а у нас тут даже окопов нет
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9896
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:24
_hunter
Такая угроза - а у нас тут даже окопов нет
Ну так 500 ойро ж за ризики!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15573
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34
|103700
|
|
|1493
|282286
|
|
|6076
|941907
|
|