Додано: Сер 02 лип, 2025 15:33

Letusrock написав: budivelnik написав: flyman написав: Так хто з них буде рятувати демографію неньки? Так хто з них буде рятувати демографію неньки? 1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?

З чужих фантазій?

2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?

І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля? 1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?З чужих фантазій?2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля? Уточніть наскільки наповнення пенс.фонду "наближає перемогу"? Уточніть наскільки наповнення пенс.фонду "наближає перемогу"?

Letusrock написав: Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами. Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами.

Letusrock написав: А стосовно демографії - ви у флер з smt спитали скількох патріотів вони народили з 2022? може то більш до них (разом з ОляUA) питання "рятувати демографію" А стосовно демографії - ви у флер з smt спитали скількох патріотів вони народили з 2022? може то більш до них (разом з ОляUA) питання "рятувати демографію"

Letusrock написав: budivelnik написав: І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля? І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля? так випустіть в загниваючий захід на голодну смерть)) По вашій логіці Україні з цього тільки краще так випустіть в загниваючий захід на голодну смерть)) По вашій логіці Україні з цього тільки краще

Так як Пенсійний фонд дефіцитний і дотований з Бюджету, то чим менше буде дотацій з Бюджету-тим більше в Бюджеті залишиться грошей на зброю.. а раз так то чим більше зброї - тим швидша перемога.Якесь безсмислове запитанняякими пенсіонерами і як треба пожертвувати?Я щось не зрозумівМене особисто питання демографії - не цікавитьБо наявність летсуорків збільшує кількість але не покращує можливостіТолку з того що ти єГроші тобі для навчання вся країна зібрала, поки ти ріс тебе періодично лікували і так даліа тепер з тебе ні податків ні служби в ЗСУТо чим ти відрізняєшся від НУЛЯ ?так собі, коптиш небо у своє задоволення в той час коли тебе інші захищають і твоїм батькам інші люди пенсії виплачують.Якби це залежало від мене- то я б тебе випустив, правда трошечки не так як ти собі це уявляєш..Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.