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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14308143091431014311
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:44

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.
Брехня штука хороша, але виключно для симонянши чи там педераційних ЗМІ.. бо їм за брехню платять
А от хто тобі платить за брехню?
Я описував що навіть падіння до 30 млн яке МОЖЛИВО відбудеться на протязі наступних 30 років - для України не страшне, бо Україна вже мала два періоди тільки в 1900+ роках , коли кількість українців була менше 30 млн.

Можливо для пришелепкуватих а-ля ти різниця між 10 млн населення і 30 млн населення - не суттєва
але це ж тільки для пришелепкуватих.

ПС
для всіх інших раджу просто зробити маленький розрахунок типу
____працездатних(50% від кількості)_платники податків_пенсіонери 30%
Держава 40 млн_______20 млн_____________12 млн__________13 млн
Держава 30 млн_______15 млн_____________15 млн__________10 млн

Яка з цих двох варіантів Держав більш якісна для власноих громадян і в якій з Держав вищі пенсії?

Тепер розумієте що флайман в підвалі чи будь-який інший неплатник податків працездатного віку - тільки ПОГІРШУЄ життя інших мешканців і для ІНШИХ мешканців вигідне обнулення флайманів.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 02 лип, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В тебе лише нема важелів...були б, то, як оті з маузерами в кожанках "боровся".
не шановний
Я саме тому і пішов в бізнес, щоб не нести відповідальність за совкодрочерів а-ля ти.
І можливо саме тому й досяг певних успіхів що не витрачав часу на придбання шкірянки і маузерів... для виховання де-Білів а-ля ти.
Час показав
ти і тобі подібні- програли мені і мені подібним.
Наша стратегія-виявилась успішнішою ніж стратегія ждунізму і почекавізму разом з очікувізмом правильних можновладців.
Ми ВЖЕ живемо , а ви ще чекаєте.
Питання
Чого зможете дочекатись коли дупи вже приросли до диванів, а успіхів на горизонті не видно...
ну здешевлять для вас пігулки, ну може навіть і пенсію піднімуть до рівня 10% від доходів нормального БОРЦЯ ЗА ВЛАСНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ.
чи не це є отим кінцевим корінцем який підтвердить вам ваш програш ?
А раз є - то може не варто тим 95% які МОЖУТЬ повторити мій успіх - ломати життя байками про хорошого царя?

Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
В тебе тільки важелів влади нема, як в отих комуняк. Щоб реалізувати свою відсеб'ятину, місію.
Саме про твої оці співи та місію й мова. А не про твій бізнес.

Тобто ти, як завжди, тупенько пробуєш підмінити предмет.

Ще раз: ждунізмом страєш саме ти, очікуючі, коли "кожен підійде до дзеркала".
А інші ж країни реформуються управлінцями-реформаторами й відриваються від України й далі і далі в розвитку.
В тебе ж власна Польща і гууууд.
Але мова не про твої досягнення, а про досягнення-розвиток країни, суспільства-країни.

Царі залишилися лише в твоїй хворій уяві, а в реаліях --- управлінці з визначеними посадовими обов'язками.
Які виконують функції... тримають в своїх руках важелі впливу, прийняття рішень.
І мають свої ДІЙСНІ, а не тільки офіційно заявлені цілі.
Якщо мета по мінімуму, то і за віконцем результат по мінімуму.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 02 лип, 2025 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:59

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.

Я описував що навіть падіння до 30 млн яке МОЖЛИВО відбудеться на протязі наступних 30 років - для України не страшне, бо Україна вже мала два періоди тільки в 1900+ роках , коли кількість українців була менше 30 млн.

Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.

Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt

там же
По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, весной 2025 года до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/12/7497876/

Я уже какой раз говорю: в 1900+ рождаемость по Европе какая была? - под 8. А сейчас какая? - 1.2?..
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:00

  detroytred написав:Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
Дурень він і з вищою освітою дурень.
Якщо ти мої ПРОПОЗИЦІЇ до інших типу
РОБИ як Я
порівнюєш з діями комуняк в яких
НАМ все можна-вам гулаг...

То що ще можна почерпнути розумного з інших твоїх фантазійних заяв?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:04

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.

Яка з цих двох варіантів Держав більш якісна для власноих громадян і в якій з Держав вищі пенсії?

Тепер розумієте що флайман в підвалі чи будь-який інший неплатник податків працездатного віку - тільки ПОГІРШУЄ життя інших мешканців

Только по приведенным цифрам ответить на вопрос невозможно. :D

життя или, всетаки, статистику ;)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
Дурень він і з вищою освітою дурень.
Якщо ти мої ПРОПОЗИЦІЇ до інших типу
РОБИ як Я
порівнюєш з діями комуняк в яких
НАМ все можна-вам гулаг...

То що ще можна почерпнути розумного з інших твоїх фантазійних заяв?

От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки.
І примушували.

В тебе лише нема важелів влади..., а так би усіх примусив "важко працювати 30 років", економити на сім'ї та собі.... щоб на виході мати лише 14 млн. гривень.
Так то ти природдньо здоровенний спортивний бугай, а менш потужні))) вже б ласти склеїли на цьому а-ля твому шляху до коммунізьму (збагачення).
Ти б усім комуняцько-соціалістичне змагання влаштував - як ти постійно голосиш, що виграв змагання.

А коли б не виходило, то ти б гулагами-трійками досягав би розуміння незгодними та реалізовував би.
Визначивши їх сволотами тощо.
Тому кажу: не вигадуй, а вивчай реформаторів ринків країн.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
Давай так
1 Станом на сьогодні нас 42 млн з яких
8 млн - в еміграції
4 млн - на окупованих територіях
2 Як це зміниться-я не знаю , але якщо територія зменшиться - то і кількість на цій території зменшитьс.
Чи зменшиться
На скільки зменшиться
Скільки повернеться і скільки виїде - я не знаю
Але ці цифри не мають відношення до демографії
3 Саме по собі зменшення/збільшення кількості населення - великої ролі не грає.
Якщо населення зменшилось за рахунок пенсіонерів - то виграють працюючі
Якщо населення зменшується за рахунок виїзду сімей - то НІХТО НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ , адже виїхали працездатні і забрали з собою дітей і батьків.
4 Тепер давай по демографії
Припустимо що народжуватись буде 200 000 а помирати 600 000
Перших 30 років - втрата 12 млн.. тобто було 42 стане 30
Але при цьому , нація буде молодшати, а в молодших - більше перспектив.
budivelnik
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