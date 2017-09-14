budivelnik написав: Так що має бути спочатку? якщо хочеш перемогти в змаганнях? Особиста підготовка а потім загальні для всіх правила чи спочатку правила для найслабіших які урівняють слабких з сильними і хто з сильних тоді почне по цим правилам грати , а хто піде в іншу галузь?
Спочатку зрозумій, що моделі лісапедів є різними. Можна через сприятливі умови і для сильних, і для слабких --- і в тебе сильного було б не 14 млн. грн. за 30 років важкої праці, а суттєво більше. Або через сприятливі умови для найсильніших і умовний Рінат не плавить чугуній, а виробляє Хюндаї, Аербаси. А слабкіші йдуть в фарватері отих сильних Рінатів.
По мінімуму від наших управлінців - це коли ні перша, ні друга модель. А аби існував ринок, країна і по-техеньку розвивалася... Ще з низької стартової бази. В той час коли інші країни реформуються і тікають ще далі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 02 лип, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Для того щоб Держава була не збиткової треба щоб я не був їй винен.
В граніт!
1 Я виконую СВОЇ обовязки перед Державою і якщо я їй не винен , або більше - навіть дотую - то це МОЄ досягнення, яким я пробую зробити Державу в якій живу-успішною 2 Якщо ти і тобі подібні 8+млн мешканців України забють це собі в граніт - то ми швиденько переженемо Польщу.
budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я ж кажу, що близнюк комуняк ти. В них теж людина для держави, а не держава для людини.
Тобто у вас головне, щоб людина не мала боргів перед державою. А не держава перед людиною.
В тебе тільки влади нема... А так би розкрився у всій красі.
Ще раз Держава може розпоряджатись тільки тим що взяла в своїх мешканців.Ніяких інших доходів Держава не має(плата за надра, частоти, ліцензії, збори,ПДВ і так далі) - це блага створені населенням Тому Для того щоб Держава була не збиткової треба щоб я не був їй винен. І якщо кожен не буде винен - то Держава успішна. Якщо ж в Державі є хтось хто їй винен, то тоді справедливість в Держави зникає , бо вона ПОВИННА забрати в тих хто не винен щоб роздати(деколи навіть тим хто винен) от і все Все інше-це з циклу ринок це місце ближче до воріт і саме місце впливає на доходи, при чому кількість місць зарані визначена
Ще раз - труд, створення в державі є суспільним... і оте визначення праці кожного ну дуже сумнівна річ. Див. Рікардо мінова та споживча вартість... А державні робітники і овсі на ставках, визначених кимось.
Тому головне людина. Щоб їй не заборгувала держава, а не навпаки.
detroytred написав:По мінімуму від наших управлінців - це коли ні перша, ні друга модель.
Ти хоч колись враховував інтереси інших? Ти хоч колись пробував визначити затрати які треба понести щоб переконати впертого в тому що він не правий(навіть у випадку коли він не правий) ? Так от як тільки навчишся в рівняння вносити і цей параметр- тоді відразу й зрозумієш чому практика відрізняється від теорії . Простий приклад для тебе Я бачу проблему(наприклад в тому що людина яка в мене працює цю проблему бачить по своєму) Як думаєш-як я вирішую цю проблему? Заставляю? Переконую? Мотивую? Насправді ні, найкращим варіантом вирішення проблеми це зробити так щоб її наявність не впливала на кінцевий результат( або мінімізувати її вплив на кінцевий результат) Тобто проблему в лоб-я не вирішую я шукаю як її обійти. Саме тому ти ніколи не побачиш мене в шкірянці і з маузером. Я проблему населення- бачу Чому вана існує - розумію Але вирішувати проблеми інших за свій рахунок-я не збираюсь І навязувати своє бачення витрачаючи свій час/нерви -також не буду. Саме тому мені й вдалось досягнути того що досягнув, бо ринок настільки пустий, що ніш в ньому -хоч греблю гати... Але кожна з цих ніш потребує напруження СВОЇХ сил і розуму з капіталом. То якщо оточуючі мене не хочуть напружуватись- то чому ти вирішив що я буду напружуватись? Але ж можновладці це ті самі оточуючі мене. З 15000 депутатів - 10 000 точно бідніші від мене З 200 000 чиновників - 150 000 точно бідніші від мене... Тобто виходить Для того щоб вони працювали краще я повинен напружуватись? А мені це навіщо? Я краще напружусь і чогось досягну і тоді ті хто навколо нехай задумуються-ВОНИ хочуть напрягатись чи їх і так все влаштовує. Зрозумів? В мене немає ні бажання ні сил ПРАЦЮВАТИ переконуючи ТЕБЕ діяти правильніше Мені легше коли дурні залишаються дурнями- тоді я з меншими затратами захоплю більшу частку ринку...
detroytred написав:Ще раз - труд, створення в державі є суспільним... і оте визначення праці кожного ну дуже сумнівна річ.
Це совкові маніпуляції які пояснюють менш успішним чому вони програли В природі відсутній загальний виграш Є ті хто наверху і ті хто програв. Якщо людина розуміє що її досягнення є продовженням досягнень її предків і перестане завидувати багатим( тим більше що три покоління це той відрізок на протязі якого можна як піднятись з двірника на вершину так і опуститись з вершини до двірника) Грати треба вміти вдовгу.
Ой+ написав:------------------------------ budivelnik Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні... Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового.. Тобто середня це 15 000 на руки в місяць Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота... ------------------------------ Тобто освітяни з 14 тис., дошкільні заклади 12,5 тис, культура 13 тис, охорона здоров'я 17 тис. практично всі недопрацювали сволоти і їм варто чимшвидше звільнитись? https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... ge/branch/
Не только. Туда же всех продавцов, в т.ч. и тех, кто работает у будивельника. А если учесть, что это средняя зарплата, а медианная ещё ниже, то больше половины работников Украины "НЕДОПРАЦЮВАЛИ" и являются "алконавто/совко/залежними". Не повезло человеку с народом. Может, ему стоит поискать другой?
Совкодрочеру любетелю балету а також власнику специфічної щелепи рекомендую вивчити що таке Левова частка і що таке Ті хто підтримують...
Тоді вийде Тільки ті хто підтримують совкодрочерів - є алко(частина з них) , совко(ще якась частина) залежні( можуть бути навіть алко-совко - але не бути залежними От лад - совкозалежний, отримує МЕНШЕ середньої по Україні і виступає за педерація хАрОшАя - тому особисто він повністю підпадає під визначення Але точно не все населення України і навіть не БІЛЬШІСТЬ , і навіть не більшість на СХОДІ ... зрозумів хто ти - совкозалежний ти наш?
Краще бути "не з тою щелепою", чим агресивним розумово обмеженим прапором з повною відсутністю логіки.
P.s. Цікаво, ваші продавці мають можливість підняти свою зарплатню хоча б до середньої чи вони тихо мовчать і сумлінно працюють, боячись, що ви їх виженете, якщо щось не так скажуть?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 лип, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Я проблему населення- бачу Чому вана існує - розумію Але вирішувати проблеми інших за свій рахунок-я не збираюсь І навязувати своє бачення витрачаючи свій час/нерви -також не буду.
Так мова і не про тебе, бо ти не у владі. Оте вирішення проблем рівня КРАЇНИ-СУСПІЛЬСТВА не є твоїми прямими функціональними посадовими обов'язками. Ти за це не отримуєш зп, пільги, преференції.
А от співаєш, нав'язуєш і як ти сам вказав місія переконувати читачів, саме ти. Була в тебе влада, інструменти, то не тільки співав би, а, як ото вище, "забирав"... і т.д. у визначених тобою сволот тощо.
detroytred написав:Ще раз - труд, створення в державі є суспільним... і оте визначення праці кожного ну дуже сумнівна річ.
Це совкові маніпуляції які пояснюють менш успішним чому вони програли В природі відсутній загальний виграш Є ті хто наверху і ті хто програв. Якщо людина розуміє що її досягнення є продовженням досягнень її предків і перестане завидувати багатим( тим більше що три покоління це той відрізок на протязі якого можна як піднятись з двірника на вершину так і опуститись з вершини до двірника) Грати треба вміти вдовгу.
Знов дурня про заздрість та зазіхання на твоє бохатство.
Предметом є сприятливі умови для розвитку країни, суспільства. Програваючою є країна, суспільство. Вони потребують реформ та розвитку більшими темпами.