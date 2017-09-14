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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14311143121431314314
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А от співаєш, нав'язуєш і як ти сам вказав місія переконувати читачів, саме ти.
Тому що я ПЕРЕКОНАНИЙ що існуюча проблема вирішиться в рази швидше, якщо читачі приймуть мою точку зору і перестануть дивитись наскільки та чи інша людина(не залежно від функції яку вона виконує(чиновник/хірург/двірник/прокурор/військовий)) виконують свої функції.
Це ж як мінімум не логічно
8млн людей офіційно не платять і 12 млн офіційно платить податки.
Нам що треба в три(тридцять три) рази збільшити апарат який змусить це робити?
Чи все таки достукатись то цих 8 млн , що заплати вони 4000 грн/місяць податків- з них шапка не впаде, але життя як їх так і інших - точно покращиться.
Тому
Умови для праці і сплати податків з суми від 8000 грн до 15000 грн - в Державі створені.
Наймати висококваліфікованого, чесного, працездатного працівника який знайде хоча б 10 непрацюючих щомісячно і при цьому погодиться отримувати крім прокльонів від знайдених - 40 000 грн - не має для суспільства економічного змісту.Бо все що знайдеться-витратиться на функціонування органу який знаходить.
Тому
Тільки покращення умов для тих хто працює і погіршення умов для тих хто не працює( це напряг при поступленні дітей в садочок/школу, напряг при купівлі товарів які проходять державну реєстрацію , заборона пересікання кордону у випадку якщо розмір сплачених податків менший ніж мінімально необхідний) і так далі...
Тобто якщо ти такі умови маєш на увазі - то вони мають якесь право на життя
А зменшувати податкове навантаження чи розкидати гроші з вертольота попередньо забравши їх у багатих і так далі-це шлях в нікуди.
Людина ПОВИННА вийти на рівень беззбитковості свого існування, тільки в тому випадку вона має якусь цінність
Якщо за існування людини платять інші-це несправедливо з точки зору тих хто платить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:45

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

Я думаю, що все ж таки це на Марсі знімають))
Ну не може ж бути в нас такого!
В нас же "вільний народ - у вільній країні!"©
https://youtube.com/shorts/cQMIzczuL4M? ... v7N-d2G-kg
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:53

  detroytred написав:Предметом є сприятливі умови для розвитку країни, суспільства.
Програваючою є країна, суспільство.
Вони потребують реформ та розвитку більшими темпами.
Давай впадемо в крайність
Ти можеш посадити на МІГ29 чи Ф35 - негра який збирає банани?
Трошечки полегшимо питання
А негра який в Гетто але маю освіту?
Ще полегшимо питання
А людину з вищою освітою і кінським здоровьм?
Тобто
Щоб виконати КІНЦЕВЕ завдання треба виходити з ПЕРВИННОГО матеріалу.
У нас 8 млн НЕ ПЛАТЯТЬ податки....
Як ти хочеш змінити їх свідомість якимись законодавчими змінами?
З точки зору економічних знань вони негри з бананами...
Ті хто офіційно отримує 8000-15000 ( але реально 12000-50000) - це вже негри з Гарлему
Але разом цих негрів в Державі ПЕРЕВАЖНА більшість населення, при чому вони отруєні совком яки століття вбивав їм в голови що соціалізм це добре, капіталізм це погано
і забував розсказати(попередити) що соціалізм це той самий Державний капіталізм.
Тобто назва устрою - ролі не грає
Роль грає те як про це думає більшість.
Тому
первинне це ЗМУСИТИ людину зрозуміти що вона має бути беззбиткової - інакше не залежно від того що вона про себе думає вона опиниться під парканом
І якщо СТРАХ опинитись під парканом
негрів з бананами перетворить на негрів з гарлему
а негрів з гарлему в негрів з вищою освітою..
Тоді й можна переходити на більш вищі щаблі розвитку
А що таке вищі?
Це в реалі БІЛЬШЕ свободи в прийнятті рішень
Але більше свободи в прийнятті рішень дорівнює більше особистої відповідальності за прийняті рішення.
І якщо людина яка прийняла НЕ ВІРНЕ рішення зрозуміє де вона помилилась - то вона може виправитись
А якщо вона так само як і ти вважає що в її негараздах винуваті можновладці?
який в неї стимул змінювати свою манеру поведінки?
budivelnik
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