Тому що я ПЕРЕКОНАНИЙ що існуюча проблема вирішиться в рази швидше, якщо читачі приймуть мою точку зору і перестануть дивитись наскільки та чи інша людина(не залежно від функції яку вона виконує(чиновник/хірург/двірник/прокурор/військовий)) виконують свої функції.
Це ж як мінімум не логічно
8млн людей офіційно не платять і 12 млн офіційно платить податки.
Нам що треба в три(тридцять три) рази збільшити апарат який змусить це робити?
Чи все таки достукатись то цих 8 млн , що заплати вони 4000 грн/місяць податків- з них шапка не впаде, але життя як їх так і інших - точно покращиться.
Тому
Умови для праці і сплати податків з суми від 8000 грн до 15000 грн - в Державі створені.
Наймати висококваліфікованого, чесного, працездатного працівника який знайде хоча б 10 непрацюючих щомісячно і при цьому погодиться отримувати крім прокльонів від знайдених - 40 000 грн - не має для суспільства економічного змісту.Бо все що знайдеться-витратиться на функціонування органу який знаходить.
Тому
Тільки покращення умов для тих хто працює і погіршення умов для тих хто не працює( це напряг при поступленні дітей в садочок/школу, напряг при купівлі товарів які проходять державну реєстрацію , заборона пересікання кордону у випадку якщо розмір сплачених податків менший ніж мінімально необхідний) і так далі...
Тобто якщо ти такі умови маєш на увазі - то вони мають якесь право на життя
А зменшувати податкове навантаження чи розкидати гроші з вертольота попередньо забравши їх у багатих і так далі-це шлях в нікуди.
Людина ПОВИННА вийти на рівень беззбитковості свого існування, тільки в тому випадку вона має якусь цінність
Якщо за існування людини платять інші-це несправедливо з точки зору тих хто платить.