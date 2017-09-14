Додано: Сер 02 лип, 2025 17:43

detroytred написав: А от співаєш, нав'язуєш і як ти сам вказав місія переконувати читачів, саме ти. А от співаєш, нав'язуєш і як ти сам вказав місія переконувати читачів, саме ти.

Тому що я ПЕРЕКОНАНИЙ що існуюча проблема вирішиться в рази швидше, якщо читачі приймуть мою точку зору і перестануть дивитись наскільки та чи інша людина(не залежно від функції яку вона виконує(чиновник/хірург/двірник/прокурор/військовий)) виконують свої функції.Це ж як мінімум не логічно8млн людей офіційно не платять і 12 млн офіційно платить податки.Нам що треба в три(тридцять три) рази збільшити апарат який змусить це робити?Чи все таки достукатись то цих 8 млн , що заплати вони 4000 грн/місяць податків- з них шапка не впаде, але життя як їх так і інших - точно покращиться.ТомуУмови для праці і сплати податків з суми від 8000 грн до 15000 грн - в Державі створені.Наймати висококваліфікованого, чесного, працездатного працівника який знайде хоча б 10 непрацюючих щомісячно і при цьому погодиться отримувати крім прокльонів від знайдених - 40 000 грн - не має для суспільства економічного змісту.Бо все що знайдеться-витратиться на функціонування органу який знаходить.ТомуТільки покращення умов для тих хто працює і погіршення умов для тих хто не працює( це напряг при поступленні дітей в садочок/школу, напряг при купівлі товарів які проходять державну реєстрацію , заборона пересікання кордону у випадку якщо розмір сплачених податків менший ніж мінімально необхідний) і так далі...Тобто якщо ти такі умови маєш на увазі - то вони мають якесь право на життяА зменшувати податкове навантаження чи розкидати гроші з вертольота попередньо забравши їх у багатих і так далі-це шлях в нікуди.Людина ПОВИННА вийти на рівень беззбитковості свого існування, тільки в тому випадку вона має якусь цінністьЯкщо за існування людини платять інші-це несправедливо з точки зору тих хто платить.