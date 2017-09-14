budivelnik написав:

Давай впадемо в крайністьТи можеш посадити на МІГ29 чи Ф35 - негра який збирає банани?Трошечки полегшимо питанняА негра який в Гетто але маю освіту?Ще полегшимо питанняА людину з вищою освітою і кінським здоровьм?ТобтоЩоб виконати КІНЦЕВЕ завдання треба виходити з ПЕРВИННОГО матеріалу.У нас 8 млн НЕ ПЛАТЯТЬ податки....Як ти хочеш змінити їх свідомість якимись законодавчими змінами?З точки зору економічних знань вони негри з бананами...Ті хто офіційно отримує 8000-15000 ( але реально 12000-50000) - це вже негри з ГарлемуАле разом цих негрів в Державі ПЕРЕВАЖНА більшість населення, при чому вони отруєні совком яки століття вбивав їм в голови що соціалізм це добре, капіталізм це поганоі забував розсказати(попередити) що соціалізм це той самий Державний капіталізм.Тобто назва устрою - ролі не граєРоль грає те як про це думає більшість.Томупервинне це ЗМУСИТИ людину зрозуміти що вона має бути беззбиткової - інакше не залежно від того що вона про себе думає вона опиниться під парканомІ якщо СТРАХ опинитись під парканомнегрів з бананами перетворить на негрів з гарлемуа негрів з гарлему в негрів з вищою освітою..Тоді й можна переходити на більш вищі щаблі розвиткуА що таке вищі?Це в реалі БІЛЬШЕ свободи в прийнятті рішеньАле більше свободи в прийнятті рішень дорівнює більше особистої відповідальності за прийняті рішення.І якщо людина яка прийняла НЕ ВІРНЕ рішення зрозуміє де вона помилилась - то вона може виправитисьА якщо вона так само як і ти вважає що в її негараздах винуваті можновладці?який в неї стимул змінювати свою манеру поведінки?