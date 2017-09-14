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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14314143151431614317>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну

тобто ти вже копаєш окопи навколо Чернігова? Чи просто продовжиш писати на форумі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:53

  Schmit написав:Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа.
Будьте уважні.


Ти про які виходки ЗЕ ? Про ті, які тобі в вуха надули ?

Президент Сальвадора був вдягнений значно гірше Зеленського, Трампа послав з його бажання когось там звільнити.
Трамп перед ним стелився

Сіріл Рамафоса, сама ввічливість, дресс-код. Трамп на нього наїхав брехнею

То може проблема в самому Трампі ? )
Так, дурнику ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:54

  pesikot написав:
  Xenon написав:
❗️Путін відмовився від припинення вогню в Україні, та продовжить війну.

🔴 рф буде воювати далі, путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися — Президент Франції Макрон.


Власне, це те, про що я постійно пишу - Путін не хоче припинення вогню

А Трамп грає на користь Путіна

Тому всі ці "ко-ко-ко" про мирний план Трампа - це все маячня

Україна може погодитись хоч на 100 "мирних планів" Трампа.
Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну

З логікою в тебе негаразди.

Якщо навіть той, хто потрепає від агресії, не погоджується з його (Трампа) планом, то сенсу з цим планом тиснути на агресора вже нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:54

  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.



"Наша церква" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:56

  pesikot написав:
  Letusrock написав:свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії

А що там з тим міністром єдності ?
Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку

внесли заставу, потім призначать послом кудись по накатаній схемі. ще питання?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:58

  pesikot написав:
  Letusrock написав:закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають

Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...

чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:58

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.

і?
Решту тож позбавит ? Тих шо на окупованих територіях? В криму?
А котрі не хотять воювати? Ті можут відказатися від громадянства зеленского? :lol:

Це щось нове - "громадянство зеленского" )

Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.

I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!



Визнай вже, російську курка в тебе давно ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:00

  pesikot написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.

"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.
Давай мінятись з ним, він перейде в ПЦУ а ти в ЗСУ?))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають
Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...

чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%

а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?

Тому приєднуюсь до запитання pesikot
Чому ти постійно несеш маячню?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну

тобто ти вже копаєш окопи навколо Чернігова? Чи просто продовжиш писати на форумі

А ти вже Тису перепливаєшь чи просто продовжуєшь писати на форумі ? )
pesikot
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