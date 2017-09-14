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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:17
Letusrock написав: pesikot написав: prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.
Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву
Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України
Розуму вистачить зрозуміти ? )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:22
pesikot написав: Letusrock"[quote="5870021:pesikot написав: prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.
[/quote
Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву
Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України
Розуму вистачить зрозуміти ? )
Без поняття, що там в церковній сфері, але в цьому цитуванні бачу -- УПЦ, тобто українська ПЦ?
Якщо українська, то звідки ти взяв "підтримує Російську Православну Церкву", тобто РПЦ?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:26
Ще цікаві досліди ...
Скільки було скиглення, що Байден мало допомагає Україні ... мало допомоги, мало ракет, мало того, мало сього
Кожен хом"ячок-зрадунець критикував Байдена за "піпеточну" допомогу
Трамп призупинив вже призначену для України допомогу, від хом"ячків-зрадунців ні слова критики в адрес Трампа. Взагалі.
Тобто, хом"ячкі-зрадунці критикували Байдена не за кількість допомоги, а за факт самої допомоги.
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pesikot
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:35
budivelnik написав: Letusrock написав: pesikot написав:
[quote="5869822:Letusrock"
закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають[/quoteТи вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...
чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%
а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
Тому приєднуюсь до запитання pesikot Чому ти постійно несеш маячню?
Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.
Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.
А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.
Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.
І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.
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