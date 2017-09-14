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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 лип, 2025 09:15
Бетон написав: АндрейМ написав:
Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях..
Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.
Тут остаётся только развести руками, потому что нечего добавить.
Андрей, как всегда, обезоружил и уничтожил аргументами.
Бетон, а шо случилось? Не нашел женщину, которая зарабатывает 5куе в месяц (или сколько там ты писал) или таки нашел такую?
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Додано: Чет 03 лип, 2025 09:18
*Меж тем... Ермак оказался прав... Госдеп опроверг полную остановку поставок оружия в Украину...
«Мы не приостанавливали поставки оружия в Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно изменение»...
«Это не означает, повторю еще раз, что мы прекращаем помощь Украине или поставки оружия. Речь идет об одном конкретном случае в рамках одной ситуации. Мы обсудим, что произойдет дальше, но не стоит делать поспешных обобщений»... (С)
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Додано: Чет 03 лип, 2025 09:21
Решение о продолжении поставок вооружения Украине примут лично президент Трамп и глава Пентагона Хегсет, — официальный представитель Пентагона Шон Парнелл
Также он заявил, что США при Байдене "раздавали" оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самих американских военных.
Издание Politico сообщает, что решение Пентагона о приостановке поставок оружия в Украину стало неожиданным для членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и
ключевых европейских союзников.
Якобы, ни Зеленский, ни Европейский Союз не получили предварительного уведомления. Главным инициатором решения, по данным издания, считается высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 09:24
*РФ выталкивают с Балтики и берут под контроль выход в Арктику...
В Балтийское море вошли 45 роботизированных судов НАТО - предназначены «для защиты критически важной инфраструктуры» по программе «Балтийский часовой». Ее цель — обнаружение кораблей и контроль их перемещения...
ВМС Дании заключили с американской компанией Saildrone договор по использованию четырех беспилотников Voyager для наблюдения за морским дном. Важную роль в этом играет Лондон...
Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк...* (С)
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:14
АндрейМ написав:
Биологией оправдывать трусость хорошо, но это не делает Ваши слова правдой. Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. То, что украинки придумали себе, что они - какие-то особые нежные создания - их проблемы. На войне нет рукопашных боев. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
+100500!
Наші незламниці спокійно можуть на фронті заряджати рації/прошивати їх періодично, розставляти бусоль/орієнтувати БМ(бойову машину), розставляти/налаштовувати старлінк, та навіть, "сидіти в танку" - тобто, спокійно можуть бути навідниками(там сили великої не треба крутити 2 "колечка/ручки")
Було б лише бажання!!!©😉
fler написав:
трусость... Фу, лайно.
Сьогодні саме так і скажи своєму чоловіку!
stm написав:
Такі хлопці як АндрійМ - це
Та з хлопцями/чоловіками - все зрозуміло!
Зрозуміла ваша думка, що багато (більшість?) чоловіків - трУси/боягузи і т.п.
Але не втікайте від відповіді саме про дівчат/жіночок! 😉
АндрійМ - чітко ж написав(а я - підтверджую) - що ви теж МОЖЕТЕ!!!
Не все, звичайно, але багато чого!
Наприклад, керувати дроном, чи робити саморобні вибухівки для них... Як і все решта, що я вище перелічив... - як і "сидіти в танку"!
Було б лише бажання!!!©
Тож просто визнайте, що ви також, як і ті чоловіки, яких Ви вважаєте трУсами - ви теж ТАКІ САМІ!
Чи маєте заперечні ЧІТКІ аргументи?
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:16
_hunter написав:
а она что, уже записалась в число тех 40 тыщ доброволэкынь, которые решили прямо исполнить Статью 17? 🤔
70 тис.жінок на 2025 у ЗСУ. Безпосередньо 5,5тис. амазонок на передовій.
Мене серед них немає, я диванний тил.
Розвиваю свою компанію на крові Бетона та АндріяМ, так би мовити. Беру кредити спонсовані Україні від ЄБРР боягузливо, 5-7-9% у воюючій країні це ж якісь сльози партнерів на підтримку бізнесу в Україні, навіть не рахується. Ось Хантер, або АндрійМ це стовп економіки і чоловіки з якими не страшно. Сильні, може і не фізично і переживають так активно, що не розуміє лише stm )))
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:34
fler написав:
С вами совсем другое дело, за вами как за каменной стеной! )))
ваш чоловік дуже хоробрий, вже відмовився від бронювання і пішов вас захищати?
чи хай ще трохи під юбкою посидить?
цинічнєнько...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555
в Чет 03 лип, 2025 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:41
Успіх написав:
АндрійМ - чітко ж написав(а я - підтверджую) - що ви теж МОЖЕТЕ!!!
Не все, звичайно, але багато чого!
АндрійМ і я мають не тільки різний гендер але і підхід до проблем. Я не буду тікати, і так щось я можу для війська але не все. АндрійМ же розказує, що ось він не народжений для війни. Що взагалі нічого не винен тому що багато пережив і переживає. )
Успіх, я не вважаю що багато чоловіків труси, навпаки, ми би не встояли при багатьох боягузах і корупції. В Україні багато охуєнних як чоловіків на плечах котрих все стоїть, так і жінок.
А є в Монреалі АндріїМ яким би життя у новій країні налогоджувати або допомогти страждальцю Бетону. Але як і гарні руські ламаються на питанні чий Крим, так і гарні АндріїМ ламаються на слові "Допомогти" )))
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:45
В Сухопутних військах повідомили, що внаслідок влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
«На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних», — йдеться в повідомленні.
почему стратегический объект до сих пор размещен вплотную к гражданской застройке???
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_hunter
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:53
fler написав: АндрейМ написав: stm написав:
У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно.
Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
Храбрый воин из батальона Монреаль пеняет женщине про трусость...
А что не так? Или она уже записалась в число тех 0,1 ляма, которые решили прямо исполнить Статью 17? 🤔
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