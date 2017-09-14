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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1432314324143251432614327>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:12

З Днем Гелікоптера

Hotab

пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації.
Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:19

  prodigy написав:Hotab

пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації.
Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.

Підтримую !!! )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:29

  pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах.
Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой.
Если улетел домой, то и прилетел домой )

PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )

Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:30

  pesikot написав:
  prodigy написав:Hotab

пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації.
Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.

Підтримую !!! )

І я підтримую. З професійним святом, мрія всіх жінок!!! )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:33

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах.
Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой.
Если улетел домой, то и прилетел домой )

PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )

Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.


Так напишешь куда ты прилетел домой ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:33

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах.
Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой.
Если улетел домой, то и прилетел домой )

PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )

Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.

А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:33

  Hotab написав:АндрейМ

Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все

Але ви будете це робити після останньої жінки? Чи ніколи?


Мабуть ніколи...😒

От дані про мобрезерв: https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... VppDDmSmcA

10-11 млн, як я і думав.

Але хитродупенки знизили його до менш аніж 5млн... 😒

І навіть ті 5млн не штрафують, не обмежують в правах.

Хай би може вже відкривали кордони? 🤔

Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗
А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська. 🤔😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах.
Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой.
Если улетел домой, то и прилетел домой )

PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )

Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.

А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:
Думаю, ще й скарги на "виколоті очі" писав
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:43

  pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )

Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».

Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:47

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )

Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».

Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.

Бетон, я ж кажу людина у темі! Не будь лохом, чоловіка витривалого у ліжку ми повинні зберігти!!!
stm
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