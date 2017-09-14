detroytred написав:
Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.
Жоден з тих на кого и ссилаєшся не був практиком в Україні.
Практик-це той хто чогось досягнув
Для Польщі- Бальцерович практик, бо його теорія відповідала баченню і підготовці(економічно/ментальній) польського суспільства
А для України - Бальцерович виявився теоретиком... бо його теорії тут не спрацювали.
І це якраз те що я тобі в котрий раз пробую пояснити
І привожу приклади
Ти можеш з неосвічених зробити літунів - не можеш , бо для того щоб навчити їх літати - треба щоб вони спочатку вміли просто читати, а потім читати специфічну літературу(інструкції) на іноземній мові
Але навіть прочитавши - в них повинні бути навики які передаються не через навчання а через суспільні знання/правила
Капіталістичними знаннями/правилами в Україні станом на 1991 рік володіло МЕНШЕ 1% населення
Станом на 2025 рік - володіє 5% населення
В той самий час
совковими знаннями /правилами в 1991 році володіло 100% населення
Станом на 2025 рік - ментально совкозалежних менше 50% населення.
Тобто
в 1991 році 1% мав змінити ментальність 99% - це важко і безперспективно
в 2025 році 5% мають змінити совкозалежність у 60% - це вже має якісь варіанти
в 2050 році 10-15% будуть змінювати ментальність вихованих Україною і практично не будуть боротись з совкозалежністю яка до цього часу повністю еволюційно зникне.
Тому ще раз
Є багато теорій
Але Ейнштейн ніколи не позиціонував себе як практика по створенню машини часу...
В той самий час Форд позиціонував себе як практика в створенні автомобільного конвеєра...
Теорію Ейнштейна сьогодні розуміє дай Бог щоб 10 000 науковців
Автомобілями користується ________________100 000 000 людей...
Уяви собі суперечку між Ейнштейном і Фордом - хто правильніше знає як розвивати суспільство?
Тепер про ресурси
Китай- приклад фіговий
Загнати 1 млрд ( 70% свого населення на рівень 1950 року) щоб 400 млн були на рівні 2010 року - можна
От тільки питання
Яких 70% населення України ти пропонуєш як скотину зігнати в село і не дати можливість їм звідти вибратись , при чому залишивши для них освіту/медицину/пенсійне забезпечення на рівні 1950 року
Ідруге питання
Ресурси це не тільки матеріальне- це ще й моральне(психологічне)
Виражається воно в хочу/не хочу
буду/не буду..
Якщо 70% вихованих при совку вважають капіталістів злодіями які їх обікрали
Вони мріють стати капіталістами?
З радістю будуть перебудовувати свою свідомість?
Чи зберуться під прапорами теоретиків які розскажуть що в Україні все є треба лише позабирати в тих в кого багато є ?