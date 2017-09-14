Додано: Чет 03 лип, 2025 22:57

detroytred написав: Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами. Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.

Жоден з тих на кого и ссилаєшся не був практиком в Україні.Практик-це той хто чогось досягнувДля Польщі- Бальцерович практик, бо його теорія відповідала баченню і підготовці(економічно/ментальній) польського суспільстваА для України - Бальцерович виявився теоретиком... бо його теорії тут не спрацювали.І це якраз те що я тобі в котрий раз пробую пояснитиІ привожу прикладиТи можеш з неосвічених зробити літунів - не можеш , бо для того щоб навчити їх літати - треба щоб вони спочатку вміли просто читати, а потім читати специфічну літературу(інструкції) на іноземній мовіАле навіть прочитавши - в них повинні бути навики які передаються не через навчання а через суспільні знання/правилаКапіталістичними знаннями/правилами в Україні станом на 1991 рік володіло МЕНШЕ 1% населенняСтаном на 2025 рік - володіє 5% населенняВ той самий чассовковими знаннями /правилами в 1991 році володіло 100% населенняСтаном на 2025 рік - ментально совкозалежних менше 50% населення.Тобтов 1991 році 1% мав змінити ментальність 99% - це важко і безперспективнов 2025 році 5% мають змінити совкозалежність у 60% - це вже має якісь варіантив 2050 році 10-15% будуть змінювати ментальність вихованих Україною і практично не будуть боротись з совкозалежністю яка до цього часу повністю еволюційно зникне.Тому ще разЄ багато теорійАле Ейнштейн ніколи не позиціонував себе як практика по створенню машини часу...В той самий час Форд позиціонував себе як практика в створенні автомобільного конвеєра...Теорію Ейнштейна сьогодні розуміє дай Бог щоб 10 000 науковцівАвтомобілями користується ________________100 000 000 людей...Уяви собі суперечку між Ейнштейном і Фордом - хто правильніше знає як розвивати суспільство?Тепер про ресурсиКитай- приклад фіговийЗагнати 1 млрд ( 70% свого населення на рівень 1950 року) щоб 400 млн були на рівні 2010 року - можнаОт тільки питанняЯких 70% населення України ти пропонуєш як скотину зігнати в село і не дати можливість їм звідти вибратись , при чому залишивши для них освіту/медицину/пенсійне забезпечення на рівні 1950 рокуІдруге питанняРесурси це не тільки матеріальне- це ще й моральне(психологічне)Виражається воно в хочу/не хочубуду/не буду..Якщо 70% вихованих при совку вважають капіталістів злодіями які їх обікралиВони мріють стати капіталістами?З радістю будуть перебудовувати свою свідомість?Чи зберуться під прапорами теоретиків які розскажуть що в Україні все є треба лише позабирати в тих в кого багато є ?