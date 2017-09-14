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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:00
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Панове, що таке?))
Я розумію, що ви всі боїтеся дати відповідь на моє питання поставлене вище))
Але ж ми говоримо про МАРС!!!
З нами ж таке не трапиться ніколи!©
більшості пох, аби кошмари без кінця закінчилися
Тобто пох?))
Хоч #подніпру, а хоч #покордонупольщі?
Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже. Мови вчити складно, Хантер не даст соврать родной русский даже в Германии и Львов за менталочку и против демографии о многом говорит.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:08
Letusrock написав:
контракт як 60+ теж не підпишете?))
Також би відповідь на це хотілось би почути від Песікота, Будівельника, Василя-Рівне, Шамана і, звичайно, від нашого семінариста Холяви!😁
Ну, сміливо панове!
Надайте чітку відповідь?
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