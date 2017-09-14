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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14331143321433314334
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Панове, що таке?))
Я розумію, що ви всі боїтеся дати відповідь на моє питання поставлене вище))
Але ж ми говоримо про МАРС!!! :)



З нами ж таке не трапиться ніколи!©

більшості пох, аби кошмари без кінця закінчилися

Тобто пох?))
Хоч #подніпру, а хоч #покордонупольщі? :mrgreen:

Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже. Мови вчити складно, Хантер не даст соврать родной русский даже в Германии и Львов за менталочку и против демографии о многом говорит.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:08

Лицемірна патріотичність©

  Letusrock написав:контракт як 60+ теж не підпишете?))

Також би відповідь на це хотілось би почути від Песікота, Будівельника, Василя-Рівне, Шамана і, звичайно, від нашого семінариста Холяви!😁

Ну, сміливо панове!
Надайте чітку відповідь?
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