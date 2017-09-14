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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14335143361433714338>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:54

  Успіх написав:Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...

Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?


Але чесно, панове!

А що каже на рахунок цього Цахаль?
https://euroradio.fm/ru/zhivymi-do-plena-malo-kto-doydet-razvenchivaem-mif-pro-ustav-cahal
— Формально солдат обязан сообщить (если его спросят) только своё ФИО, номер удостоверения, звание и дату рождения. Все остальные детали сообщать запрещается, — пояснил Еврорадио Томми. — Может, в каких-то подразделениях существуют и свои определённые правила, но этот устав распространяется на всю армию.

А если под пытками всё расскажут, солдат осудят?
Израильский военный эксперт Давид Гендельман во время очередной волны репостов “устава” Израиля в соцсетях пояснил: приказ генштаба АОИ запрещает сообщать в плену информацию, если речь не идёт о личных данных.

Не “обязывает сообщать”, как следует из репостов в фейсбуке. Не “разрешает сообщать”, как следует из других репостов. А “запрещает сообщать”. Но судить за разглашение, скорее всего, не будут.

“За разглашение могут судить. Обычно не судят, но бывали случаи, что судили”, — писал Гендельман.


Встрічний вопрос, а що Успіху казав командір?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 лип, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:03

Продам неньку і на кабанчик

Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:08

  detroytred написав:
  Успіх написав:то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?


Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).

Колія. Обрані.
Або свідомі.

Але незалежно від причини - герої.
*Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)

Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі.
Кожен свою за себе.


Відповідь можуть надати лише особи, у яких є повна статистика про мобілізацію і про сзч (і яка його частка втекла за кордони), про запаси озброєння і фронтові паритети, про допомогу союзників і про рівні розкрадання. І про % кротів у владі...

У цих осіб мав би бути якийсь план. Довгостоковий.

Навряд чи вони (крім кротів) зацікавлені в некерованому обвалі фронту.

До речі, цікава інфо проскакувала -- про примусове відселення при наближенні фронту. Це завадить москвинам як отримати новий мобрезерв, так і нові рефендуми проводити. 😂

Ще цікаво -- готують передачу владі даних про банк.рахунки і навіть банк.комірки.
Можливо, таки планують активніше виколупувати ті 5 млн таємних ухилянтів. Та й, заодно, забронованих може переполовинять. 🤔



  Успіх написав:
  Banderlog написав:Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁



Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))


Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆



Дивно... А чому викидали? Можна ж було обрізати...

М`ясне і навіть сир -- місяцями лежать у морозилках (великих, от як для морозива).

Значно гірша ситуація із сухпайками ЗСУ.
Взагалі неясно, для кого то робили... 😒
У них єдине норм -- це цукр.пакетики. А вже “мед” -- має дивну звичку здуватися. Галети -- на диво несмачні. Консерви -- взагалі сумні. Рис-гречку вони не могли зіпсувати, але таке враження -- ніби намагались, додаючи якесь третьосортне м`ясиво. І окрема пісня -- це ніби як м`яс.консерви каніввіля... То повний капець. Шматки м`яса ніби й проглядаються, але оточені купою сумнівного і типу м`ясного місива.
Є коти. Потроху то все жують (навіть рис-гречку, що і не дивно, бо воно таки краще за всі ті вкраплення “м`яса“).

От ці сухпайки -- то, мабуть таки, найбільших жах харч.забезпечення війська.

Британські, канадські, польські сух.пайки -- вони ж і їстівні, і цікаві. І без важких метал.консерв.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:14

Якщо отримуєш 50+К/міс, то більшість "дуріють"(марнотратство

  Bobua написав:Дивно... А чому викидали? Можна ж було обрізати...
Бо свіжого не хотіли їсти, а не те щоб "обрізаного"!))

Та і тримати не було де - холодильник завалений був м'ясом/ковбасами/сосісонами(якщо в тиловому селі)
Солдати(в більшості) харчувались магазинними продуктами...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:35

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Letusrock написав:[/list]а протилежний хор що співає? "Хай хтось інший продовжить боротьбу до кінця, бо в мене відстрочка, і взагалі від останньої верби в мене алергія, тому непридатний"))

чомусь мене не дивує що ти знову злився

Як мене не дивує, що ти за хребтом, а сцишься обстрілів, наче це по тобі прилітає ))

де ти це вичитав? як нема методичок про перемоги строчити, тоді як дон кіхот кидаєшся на уявні вітряки
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 04 лип, 2025 18:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:06

Барбершопний штурмовик і щоденний гість студій Федоренко (за сумісництвом командир полку) впевнений що до 2035 ми розгромимо РФ у фінальних боях і повністю її знищимо :lol: :lol: :lol:
P.S. Тим часом в одному з свіжих відео з Луцька 11 чоловік(!!) бігають за одним цівільним, потім б"ють і за руки ноги волочать до буса. А в іншому четверо цивільних (у шортах та футболках, так само скручують та затягують у буса перехожого.
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 04 лип, 2025 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Трамп - никчемное самовлюбленное сцыкло

і чого по твоєму Трамп боїться?
Я б ще зрозумів якшо назвати сциклом якогось Шольца, Байдена, Столтенберга чи хто там весь час бурмотів "про недопущення ескалації"..

Байден надавав допомогу, а Трамп навіть допомогу від Байдена зупинив

То саме Трамп - сцикло
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:26

  pesikot написав:
  Xenon написав:
🫨 «Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявила конгресвумен США 🗿

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 66480.html

Синдром Безуглой, оказывается, заразный ... ТП

Особенно в части, "запретили" УПЦ МП ...
а мож конгресменша просто віруюча християнка?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:35

  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мерц указал на связь между разговорами с Путиным и ударами по Украине\
Между телефонными разговорами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с кремлевским правителем Путиным и массированными обстрелами Украины есть связь.

К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса. По его словам, в последние дни канцлер несколько раз говорил об определенной закономерности с Путиным - его телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками:

"То, что произошло прошлой ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя".


Мерц говорит то, о чём я пишу ... конкретно, по фактам ...
pesikot
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