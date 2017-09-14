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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лип, 2025 15:53
Schmit написав: yama написав:
Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо
. Як воно фестивалити в Києві після безсонної ночі не ясно.
А з владою, яка не вчиться навіть на власних помилках, переможемо?
Фестивалі/концерти/гейпаради - завжди начасі, тільки вибори неначасі.
Шмит, ты пытаешься продать тухлый товар ...
Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится
Или ты за Медведчука ? )
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pesikot
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Додано: Суб 05 лип, 2025 16:59
pesikot написав:
Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится
Или ты за Медведчука ? )
за вибори медведчук буде недопущений, шоколадний теж під підозрою но я не певен, напевно теж ніхто з ним на стадіон цей раз не вийде. Хто там іще лишився? Залізний непридатний
Разумовський? Юля?
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