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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1434314344143451434614347>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 19:36

  ЛАД написав:
Генерал Герберт Макмастер был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017-2018 годах. В интервью Би-би-си генерал рассказывает о том, какой совет он дал бы Трампу сегодня и как «путинская методичка» влияет на американского президента.
..............
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.

Я, ЛАДушка, писал несколько раз, что тысячи лет существовала абсолютно иная организация общества. Вы, наверное, не задумывались о том, какой жизненный путь ожидал бы Ваших дочерей? Очень простой и незамысловатый. Вы - такой же лицемер, как и большинство здесь. Вы хотите, чтобы Ваши дочери жили в 21-ом веке со всем набором прав и свобод и без размышлений о "высоких целях", а мне Вы предлагаете вернуться в прошлое, на тысячу лет назад.

Не может быть так, что в мироне время мы все - одинаковые с равными правами и возможностями, а когда началась война, миллионы посчитали, что государство - вообще не их дело. И здесь я говорю не только о женщинах. Власть и приближённые к ней вывезли родственников и до войны и вовремя неё. Бронированные, с отсрочками и т.д. Когда ты видишь, что миллионы таких же, как и ты, граждан не то, что не спешат идти воевать, а вообще не собираются этого делать, то возникает вопрос: "Защита этих особых граждан и есть той самой "высокой целью?""

Поэтому любая "очередь" всегда будет несправедливой, если в мирное время никаких очередей нет, а мы все имеем равные права и обязанности. Просто, и Вы и многие другие хотят, чтобы мы одновременно жили и тысячу лет назад и в 21-ом веке. Поэтому нет смысла рассуждать о том, пойдёт ли АндрейМ или Хантер на фронт, если туда пойдут все те избранные, так как последние туда не пойдут. Спросите лучше тогда, когда эта случится.

Тут и на форуме через одного - мыслитель о высоких целях, но они эти цели защищать не спешат. Нет, они, как партторги, хотят только "вдохновлять" других идти эти цели защищать.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 20:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав: ........
Я что-то пропустил в новостях? :shock: -- в Германии тоже что-то началось? :shock:
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.

А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда :(
Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.
"Если "что-то" начнется в Германии", возвращаться вы никуда не будете. И в немецкую армию с немецким "последним обозником" вы тоже не пойдёте. Просто уедете ещё куда-нибудь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 20:37

АндрейМ
От вас, как и от _hunter"а я вообще ничего не хочу.
Если бы вы раньше признались, что уже не в Украине, вообще не обращал бы на внимания на ваши опусы.
Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter"а, есть "ваша" страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?

А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация общества особо не изменилась. А уж война так вообще - изменилось только оружие и связанная с этим тактика и стратегия ведения боевых действий. Но это в истории на протяжении "тысяч лет" происходило неоднократно.

Так что живите себе спокойно в "вашей" стране и, простите, не отсвечивайте.
От _hunter"а вы отличаетесь только большей демагогией. Значительно большей. И тем, что он никогда не скрывал, что сейчас в Германии, а не в Украине. А вы только случайно проболтались, но так и не признались, какая же страна сегодня "ваша". Не то чтобы меня это сильно волновало, "просто хотелось бы узнать, в какой части Восточной Магистрали устраиваются люди".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.

А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда :(
Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.

к чему, тогда, эти вопросы-"типа подколки"? 🤔 -- желание пофлудить? ;)

К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:09

  ЛАД написав:А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация общества особо не изменилась.

Что в вашем понимании есть "Организация общества"? -- права женщин туда не входят?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:38

Якщо ще й такі пожежники будуть: пожежа, а вони-на рибалку))

  Hotab написав:Правильне формулювання звучить так: Долярек по повістці був викликаний до ТЦК, де був мобілізований
Але!!!
Міг як явитись, так і х забити і не явитись у військомат!
Тож ДОБРОВІЛЬНО, а не під конвоєм, чи затягненим у бусік(хоч тоді такого віпцющого дибілізму ще не було!) прийшов/явився сам!!!
Та і потім міг 100500раз плюнути і втекти додому! Легко!
  Hotab написав:Тому Долярек вирішив придумати план, як незаконно звільнитись. І придумав липові діагнози дружині, проплативши в тилу за довідки.
...
Сам в цей час як раз купляв у Львові довідки, носив хабарі , щоб звільнитись по догляду.
Це наклеп і хотабська брехня!
  ЛАД написав:За то, что не прятались, а выполнили закон и воевали почти 3 года вам почёт и уважение.
Так отож!!! НЕ сховався! А пішов!
Не проігнорував повістку!
  ЛАД написав:Людей, створених для війни, не бывает.
Есть люди, которые обязаны первыми принять бой при нападении врага. Это те, кто служит в армии в момент вторжения. Причём, как контрактники, так и срочники
Так давайте оприділимось!
Хотаб, на момент вторгнення - був військовим, але чомусь НЕ захотів прийняти бій першим, а думав, як обміняти гривню на валюту(про що свідчить його тодішній допис) і сібатись за бугор!

"Немає створених для війни"? - умовний Хотаб(та й будь-який військовий/колишній військовий на момент вторгнення) - пів життя потратив на військову кваліфікацію що би що?
1. Жага грошей і швидкий вихід на пенсію за рахунок пересічних платників податків, яких він НЕ бажає захищати?
2. Чи таки заради захисту Батьківщини і пересічних?
  Hotab написав:Блін, як би мені це змінити?
Що ж мені з цим робити?
Вийди у вікно!😁
  Hotab написав:Піду на платну консультацію до психолога Віталіка, може допоможе вирішити!
Психологи, таким як ти, допомагають тільки оральним методом😁
Скажи аааааааа....😅
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:47

Тут, навіть, не про жінок, а загалом - про "сортовість"!

Ну ж правильно людина пише - що не так?
От дайте ЧІТКУ відповідь на ЧІТКЕ питання >>>
  АндрейМ написав:Не может быть так, что в мироне время мы все - одинаковые с равными правами и возможностями, а когда началась война, миллионы посчитали, что государство - вообще не их дело. И здесь я говорю не только о женщинах. Власть и приближённые к ней вывезли родственников и до войны и вовремя неё. Бронированные, с отсрочками и т.д. Когда ты видишь, что миллионы таких же, как и ты, граждан не то, что не спешат идти воевать, а вообще не собираются этого делать, то возникает вопрос: "Защита этих особых граждан и есть той самой "высокой целью?""
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну ж правильно людина пише - що не так?

Если бы это написали Вы, это было бы не очень умно, но по-человечески понятно. В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:58

Блекрок, відбудова

всьо?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:00

Успіх
Долярчик, ти пішов в ЗСУ, щоб твій писок не почали били, з приводу того, що ти людей в фінансову параміду втягував

Не тринди ... )
"доброволець" ти наш ...

Але ти висновки не зробив, тому твій писок буде битий ...
pesikot
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