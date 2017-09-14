RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14348143491435014351
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:30

  Hotab написав:
ну, если не должны - значит и проблемы тут нет

Її і не було, поки хунтер з похмілля зранку її не створив)))

А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:39

  GALeon написав: Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте

"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.

От якщо б ця заява пролунала три роки назад (вже півроку повномасштабної війни), це було б ще зрозуміло. Але на четвертий рік... Таке враження, що стратегія всього НАТО тоді полягала виключно в тому, що Україна ось-ось паде або здасться, і не треба про виробництво боєприпасів думати. А тепер - знову, що Україна ось-ось паде або здасться, але вже треба поговорити про боєприпаси (ні, щось робити все ще не треба, бо зараз все закінчиться і боєприпаси не потрібні). Потім, ймовірно вже хтось інший, буде казати, що Україна ось-ось паде або здасться, а ми і їй боєприпасів не можемо дати, бо самим не вистачає, і самі воювати не готові. Гидко це все, насправді.
M-Audio
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 23.03.11
Подякував: 630 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:41

  _hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:

Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:46

ваш вирок

  stm написав:
  _hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:

Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?

як там щодо меншості як робить більшість?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39991
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:47

  M-Audio написав:
  GALeon написав: Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте

"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.

От якщо б ця заява пролунала три роки назад (вже півроку повномасштабної війни), це було б ще зрозуміло. Але на четвертий рік... Таке враження, що стратегія всього НАТО тоді полягала виключно в тому, що Україна ось-ось паде або здасться, і не треба про виробництво боєприпасів думати. А тепер - знову, що Україна ось-ось паде або здасться, але вже треба поговорити про боєприпаси (ні, щось робити все ще не треба, бо зараз все закінчиться і боєприпаси не потрібні). Потім, ймовірно вже хтось інший, буде казати, що Україна ось-ось паде або здасться, а ми і їй боєприпасів не можемо дати, бо самим не вистачає, і самі воювати не готові. Гидко це все, насправді.

возможно действительно боятся ядерки...
Или это просто один из козырей в переговорах с Европой.
Страны НАТО договорились поднять траты на оборону до 5% ВВП

В итоговом документе саммита НАТО в Гааге будет сказано, что члены альянса к 2035 году должны будут выделять 3,5% ВВП на классические военные нужды и еще 1,5% - на инфраструктуру, передают мировые агентства.
_hunter
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:53

  Hotab написав:detroytred
кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.


Не потребує , але отримує. І має за це розраховуватись.
Можливо вам не треба патрульна поліція на дорозі, бо ви не водій , та і взагалі не ходячий і не виходите з дому.
Чи проблема наркотрафіку вас не турбує, і вам не треба прикорднонний контроль. Але ви громадянин і маєте зобовʼязані це фінансувати. Виборців не надається.
З захистом держави аналогічно.


Стосовно зобов'язань отам в Конституції та Законах з боку держави їх не менше.
І як вони виконуються?
Як схочеться посадовцям держави...
То не дивно, що і з боку громадян так само.
Це і отой консенсус, договір.

Якщо ви вважаєте, що він має зобов'язання, а він вважає, що ні, то претензії у вас до кого повинні адресуватися?
У вас своя точка зору стосовно нього!!, нього.
У нього своя точка зору стосовно себе!!, себе.

Поясніть чому ви від нього щось бажаєте-вимагаєте.
От якщо б він порушував закон, то да - можна вимагати припинення конкретного порушення закону.
Але вимагати розпливчасті зобов'язання?
detroytred
 
Повідомлень: 24761
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:54

  flyman написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:

Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?

як там щодо меншості як робить більшість?

вирно. Но я на пенсии планировал вернуться на Родину.
_hunter
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14348143491435014351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 943015
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6566)
06.07.2025 07:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.