RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14350143511435214353
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:22


нормальні ж воюють, або вже відвоювали) :wink:


Так а коли доляреки тобі почнуть воювати, якщо так? Чи хочуть залишитись «ненормальними»?
Бо мити снаряди і заряджати рації за хз скільки від фронту за 100+ тис грн в місяць - то якось не дуже підпадає під «воювати».
Це схоже на заробітчанство в чистому вигляді. Включно з виттям «мені залізли в кишеню, недоплатили бойові, коли я 2 тижні гуляв у відпустці по Львову!!»
Це ж треба мати наглості і совісті, щоб очікувати бойових 100тис грн не лише за миті снарядів в тилу, а і за попивання пивка в пивоварні Правда на площі-ринку. Це ж що мало укорінилися в свідомості «патріота-захисника», що таке взагалі прийшло в голову.
Ні, якщо чесна позиція «я тут для заробляння, і мене не турбують оті всі патріотичні соплі» - то нема питань. Але до чого тоді оце втсокопарне про неньку, стікаючи кровʼю, про патріотизм? Звичайний базарний барига прийшов нарешті заробити нормальні гроші, і був там рівно стільки, поки їх давали. Потім - липова киця. Ось і весь «патріотизм»,
Hotab
 
Повідомлень: 15632
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:27

  Hotab написав:

нормальні ж воюють, або вже відвоювали) :wink:


Так а коли доляреки тобі почнуть воювати, якщо так? Чи хочуть залишитись «ненормальними»?
Бо мити снаряди і заряджати рації за хз скільки від фронту за 100+ тис грн в місяць - то якось не дуже підпадає під «воювати».
Це схоже на заробітчанство в чистому вигляді. Включно з виттям «мені залізли в кишеню, недоплатили бойові, коли я 2 тижні гуляв у відпустці по Львову!!»
Це ж треба мати наглості і совісті, щоб очікувати бойових 100тис грн не лише да миті снарядів в тилу, а і за попивання пивка в пивоварні Правда на площі-ринку. Це ж що мало укорінилися в свідомості «патріота-захисника», що таке взагалі прийшло в голову.

наглість це коли младовоєнпєнс мірного врємєні сісяє з бюджетної сісі бо нетойвос
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39994
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14350143511435214353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282916
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 943044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6566)
06.07.2025 07:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.