нормальні ж воюють, або вже відвоювали)
Так а коли доляреки тобі почнуть воювати, якщо так? Чи хочуть залишитись «ненормальними»?
Бо мити снаряди і заряджати рації за хз скільки від фронту за 100+ тис грн в місяць - то якось не дуже підпадає під «воювати».
Це схоже на заробітчанство в чистому вигляді. Включно з виттям «мені залізли в кишеню, недоплатили бойові, коли я 2 тижні гуляв у відпустці по Львову!!»
Це ж треба мати наглості і совісті, щоб очікувати бойових 100тис грн не лише за миті снарядів в тилу, а і за попивання пивка в пивоварні Правда на площі-ринку. Це ж що мало укорінилися в свідомості «патріота-захисника», що таке взагалі прийшло в голову.
Ні, якщо чесна позиція «я тут для заробляння, і мене не турбують оті всі патріотичні соплі» - то нема питань. Але до чого тоді оце втсокопарне про неньку, стікаючи кровʼю, про патріотизм? Звичайний базарний барига прийшов нарешті заробити нормальні гроші, і був там рівно стільки, поки їх давали. Потім - липова киця. Ось і весь «патріотизм»,