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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1435114352143531435414355>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:22


нормальні ж воюють, або вже відвоювали) :wink:


Так а коли доляреки тобі почнуть воювати, якщо так? Чи хочуть залишитись «ненормальними»?
Бо мити снаряди і заряджати рації за хз скільки від фронту за 100+ тис грн в місяць - то якось не дуже підпадає під «воювати».
Це схоже на заробітчанство в чистому вигляді. Включно з виттям «мені залізли в кишеню, недоплатили бойові, коли я 2 тижні гуляв у відпустці по Львову!!»
Це ж треба мати наглості і совісті, щоб очікувати бойових 100тис грн не лише за миті снарядів в тилу, а і за попивання пивка в пивоварні Правда на площі-ринку. Це ж що мало укорінилися в свідомості «патріота-захисника», що таке взагалі прийшло в голову.
Ні, якщо чесна позиція «я тут для заробляння, і мене не турбують оті всі патріотичні соплі» - то нема питань. Але до чого тоді оце втсокопарне про неньку, стікаючи кровʼю, про патріотизм? Звичайний базарний барига прийшов нарешті заробити нормальні гроші, і був там рівно стільки, поки їх давали. Потім - липова киця. Ось і весь «патріотизм»,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:30

flyman
У тебе трохи сітківка потікла мимо логіки: якщо «сісяв», значить той ВОС що треба.
Якщо не той ВОС - то дома, і не сісяє.
Ти хіба не знаєш, коли сісяв з університетської у викладацькій? Ти ж професійний сісялтник, маєш розбиратись, хоч «сісяв не ковтаючи і небагато» І хабарі майже не брав
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Блекрок, відбудова
всьо?
flyman

 
Повідомлень: 39993

13


Блекрокерів можна зрозуміти, мабуть. Чекають, коли ж у нас ухилянтів почнуть гнобити.

До речі, як там у тилах? Хоч когось гноблять?


І взагалі тема “відбудови” незрозуміла.
Що відбудовувати? Навіщо?

Є сенс експериментувати з диверсифікованими будовами -- дешевшими за шахед.
Все мали би або закопувати, або максимально розпорошувати.

От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:42

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!

У государства нет и не может быть какого-то особого отношения к гражданам.

Вы, наверное, хотели сказать _не должно быть_?
Бронь артистам цирка, например - вполне укладывается в "особое отношение"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:45

  _hunter написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!

У государства нет и не может быть какого-то особого отношения к гражданам.

Вы, наверное, хотели сказать _не должно быть_?
Бронь артистам цирка, например - вполне укладывается в "особое отношение"...

критично важливі носії автентичної культурної спадщини
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:До речі, як там у тилах? Хоч когось гноблять?
Нє))
Поки не буде(як Ви казали) на касі атб/чи в банку - "ахтунг! Ахтунг! Ухилянт!!!" - то й всі зараз майже на рАслабоні! :lol:

А що? - ви там - "на рАслабоні"(вже не кричите/вимагаєте демобілізацію), не кажете, що треба підмінити... - то і тут з чіпсами і півасіком на диванах, ухилянти спостерігають за "реаліті-шоу"!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:01

  Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂


Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Я двома руками за подібні ТЕОРЕТИЧНІ але МАРАЗМИ.
Теорія-класна, така собі совковий відголосок про загальну справедливість..
Але починаємо цю теорію - реалізовувати, ми ж також не ликом шиті, можемо який шаблончик накидати..
І як буде виглядати цей шаблон?
Напевно так
Для чоловіків/жінок
Кожен чоловік отримає право після вагітності і народження дитини на права які надаються жінкам під час війни(відсутність обовязкової мобілізації , наявність право виїзду за кордон), але при цьому- кожна жінка яка не має дітей і по ВЛК проходить - можке бути мобілізована
Для ухилянтів/патріотів
Кожен ухилянт має право змінити своє - я нікому нічого не винен , після того як кожен патріот змінить своє - хто замість нас,

Я правильно розшифрував геніальну пропозицію воєнпенса?
Бо якщо не правильно і для нього це єралашики - то може нехай він так само двома реченнями сформулює шаблончик для того щоб можновладці їх прийняли як закон?
Чи він настільки тупий-що висунути ініціативу - може
А от пояснити як він би її реалізував-не в стані, бо по його примітивним переконанням це не його царська справа.. він своє виконав і тепер має право радити....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:12

  _hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині
Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Питання на засипку для воєнспеца по охороні будівель
А як перенесення в поле- надасть додатковий захист?
Чи ти маєш на увазі що будівлю ТЦК в Кременчузі/Полтаві - треба переносити в поля під Берліном- щоб ти тоді міг легше туди завітати
Відразу подвійна користь(навіть потрійна)
а - тобі ближче
б - таких як ти там 860 000+
в - ворог точно не потрапить в будівлю...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:б - таких як ти там 860 000+

Точно? Вроде было около 150 тыс. Понаехали ?
TUR
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