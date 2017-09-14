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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14352143531435414355>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:20

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині
Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Питання на засипку для воєнспеца по охороні будівель
А як перенесення в поле- надасть додатковий захист?

Никак. Я про то, что снова пострадало рядом стоящее гражданское жилье.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:25

_hunter

Никак.

а толік шарій що пропонує ? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:29

  detroytred написав:
  Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂


Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.

там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:32

  stm написав:
  _hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:

Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?
Вы ничего не поняли.
Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у них будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 лип, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:32

  Hotab написав:_hunter

Никак.

а толік шарій що пропонує ?

Не знаю. А что он пропонує ?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:37

  ЛАД написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:

Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?
Вы ничего не поняли.
Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у низ\х будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.

Я правильно вас понимаю? - после стадии отрицания вы перешли к торгу? - и таки начали рассматривать поход на ВЛК? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Я двома руками за подібні ТЕОРЕТИЧНІ але МАРАЗМИ.
Теорія-класна, така собі совковий відголосок про загальну справедливість..
Але починаємо цю теорію - реалізовувати, ми ж також не ликом шиті, можемо який шаблончик накидати..
І як буде виглядати цей шаблон?
Напевно так
Для чоловіків/жінок
Кожен чоловік отримає право після вагітності і народження дитини на права які надаються жінкам під час війни(відсутність обовязкової мобілізації , наявність право виїзду за кордон), але при цьому- кожна жінка яка не має дітей і по ВЛК проходить - можке бути мобілізована
Для ухилянтів/патріотів
Кожен ухилянт має право змінити своє - я нікому нічого не винен , після того як кожен патріот змінить своє - хто замість нас,

Я правильно розшифрував геніальну пропозицію воєнпенса?
Бо якщо не правильно і для нього це єралашики - то може нехай він так само двома реченнями сформулює шаблончик для того щоб можновладці їх прийняли як закон?
Чи він настільки тупий-що висунути ініціативу - може
А от пояснити як він би її реалізував-не в стані, бо по його примітивним переконанням це не його царська справа.. він своє виконав і тепер має право радити....

Ти повний дурень.
Навіть не зрозумів предмет, за який сказано в тому реченні.

Намалював якоїсь маячні по іншому.
Спробуй ще разів зо три прочитати, шевелячи губами.

Все, як завжди. Макати та тицяти тебе носом в твою чегову тупу рефлексію - ліньки.
Халяви (тобто ти згенерував-перекрутив-вигадав в мій бік чергову маячню-дурню-закид, а мені розвінчуй. А ти потім знов нову... І так до ночі) більше не буде.
Лісочком чухай, клоун. Набрид.
Тобі вже пояснено по всіх аспектах. Досконало. В тому числі, що совок тухлий це саме ти.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:44

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂


Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.

там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...

Не проблема.
В'єнамці перемогли з підземних нор та шалашів.

Тим паче, що експерт малює: рфії незабаром (я так зрозумів, що він має на увазі десь рік-два) гаплик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:45

  Water написав:
  ЛАД написав:Hotab
Поражает человеческая ... ограниченность.
Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают.
В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. :)
Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea.
Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади".
Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца?
From now on, no Tigrayan will give birth to another Tigrayan.

Це як дослівно перекласти? Мені переклало так:
Відтепер жоден тигранець не народить іншого тигранця
Ну да. Поэтому они вкладывают в матку ржавые гвозди, кусачки для ногтей и прочие подарки вместе с такими записками. У всех мужчин-тиграянцев есть матки. :mrgreen:

нецивилизованные эфиопы и эритрейцы
це як? Вони не наша цивілізація? :shock:
А что, наша?
И давно?

К чему вы всё это написали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:48

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:
Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.

там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...

Не проблема.
В'єнамці перемогли з підземних нор та шалашів.

Тим паче, що експерт малює: рфії незабаром (я так зрозумів, що він має на увазі десь рік-два) гаплик.

ну да - как и Афганистан. Но до их уровня жизни - еще покращуваты и покращуваты...
Хотя если еще год-два всего потерпеть - вроде норм.
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