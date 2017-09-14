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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лип, 2025 16:45
pesikot написав:
гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 16:46
budivelnik написав:
А щось крім емоційного срачу можеш?
Якщо не хочеш виглядати сопляком з надмірними емоціями - спробуй
Спробую вдруге: халяви вже більше не буде, клоуне. 15+ років годував такого тупня, тепер буду посилати одразу. Набрид ти, совковий ларьочний місіонер.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 16:49
detroytred написав:
тепер буду посилати одразу.
Для чого обіцяти, якщо це робиться просто - будівельник, іди нах зі своїми тупими вигадками!😁😁😁
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:02
pesikot написав:Успіх
Долярчик, гівно питання - так зустрінься в реалі з Hotab )
Чого боїшься, га ?
Чи ти тільки на форумі такий "відважний" ? )
Схоже що його сини Будівельника спіймали і трохи прочистили димоход. Зациклився на згвалтуванні. Зараз думає як це виставити як геройський поступок. Може навіть медаль попросить))
Віталя зробить з цього стрім і монетизує долярекове безчестя))
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:03
pesikot написав:Schmit
Так ты за Медведчука или нет ?
До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:06
Успіх написав: pesikot написав:
гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.
А ти увесь такий партизан так би і сказав кацапам українською, як відрізав...
Ти би хоч вже за полон нічого не молов.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:06
Успіх написав: pesikot написав:
гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.
Долярчик, не бухай ))
Ти ж за кицею "доглядаєшь"
Від бухла ти вже забув, що ти не в ЗСУ, а в СЗЧ )
ЛАД, це у нього не ПТСР, це інше, це наслідки горілочки
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:11
Schmit написав: pesikot написав:Schmit
Так ты за Медведчука или нет ?
До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.
Тупишь ти, тільки через три дні зміг щось з себе видавити )
То до чого вибори, коли вони заборонені під час дії военного стану ?
Далі, як там твій святий Трампоній, чого він ніяк не може добитись зупинення вогню від Путіна ?
Вже і допомогу України припинив, і частину санкцій зняв з РФ, а Путін все не хоче припиняти вогонь
Нехай твій Трампоній змусить Путіна припинити вогонь, тоді і про вибори подумаємо
А поки цього не сталось - пельку свою тупу завали ))
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:15
Water написав: Успіх написав: pesikot написав:
гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.
А ти увесь такий партизан так би і сказав кацапам українською, як відрізав...
Ти би хоч вже за полон нічого не молов.
Йому патякати дуже просто, він був за декілька десятків км від ЛБЗ
А от якби він потрапив в полон, він би одразу - что хотите ? всё скажу на камеру, даже согласен на несколько видео
Він зараз у Львові, а патякає активно на користь росіян, навіть без полону
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:Schmit
Так ты за Медведчука или нет ?
До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.
Тупишь ти, тільки через три дні зміг щось з себе видавити )
То до чого вибори, коли вони заборонені під час дії военного стану ?
Далі, як там твій святий Трампоній, чого він ніяк не може добитись зупинення вогню від Путіна ?
Вже і допомогу України припинив, і частину санкцій зняв з РФ, а Путін все не хоче припиняти вогонь
Нехай твій Трампоній змусить Путіна припинити вогонь, тоді і про вибори подумаємо
А поки цього не сталось - пельку свою тупу завали ))
Не тобі, хворе ти агресивне чудо, вирішувати і вказувати, що кому на форумі постити.
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