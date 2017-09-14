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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:09
ЛАД написав: detroytred написав:
Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.
Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.
И не уезжал. Всё более-менее устраивало.
И все его "претензії" пустой звук.
Вы всерьёз верите, что если бы Украина вдруг выполнила их, он бы вернулся и "в свою чергу" пошёл на фронт? "Да не в жисть".
Да, устраивало - как я уже писал - жизни/здоровью угроз не было.
Потом все резко поменялось - и устраивать перестало.
Не понимаю, что вас тут удивляет.
насчёт "если бы Украина вдруг выполнила“ — ваша проблема в том, что вы любите рассматривать какие-то ну совсем оторванные от реальности варианты...
Тут я могу написать — в той фантастической реальности мне бы не пришлось никуда выезжать. По той простой причине, что прямо 23го Украина своей Звездой Смерти уничтожила бы все войска агрессора.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:12
Water написав:
..........
Ще додам, Еритрея та інші Руанди це все москалі.
Вы, как и ещё некоторые здесь, претендуете на Нобелевку?
А приводил я ссылку на ту статью, не для того, чтобы показать особую "звериность" эфиопов и/или эритрейцев, а чтобы показать, что любая война это зверство. Независимо от вюющих наций. Просто "цивилизованные" народы делают всё это более "культурно".
А так совершенно не важно, кто это делает - эфиопы/эритрейцы или русские/буряты, или ещё кто. Преступление остаётся преступлением независимо от национальности преступника и жертвы.
Разница между абзацем, процитированном вами, и моей цитатой только в том, что в процитированной мной статье приводятся доказательства, вплоть до рентгеновских снимков и фотографий. Этим надо заниматься.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:16
Успіх написав:
Хотаб, ти ж би не дався в полоні, щоб бурят тебе зґвалтував, чи не так?
Але щось мені підказує, що... вдавати крутого на форумі і в полоні у ворога - зовсім різні речі!
Вы уже слегка достали.
Ответьте сами на свой вопрос. Проявите свою крутость.
А потом требуйте от других. Если ещё понадобится.
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ЛАД
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:19
Бетон написав:
«У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США
У тебя на 100 процентов б.жена и дети живут за границей ...
И чё ? )
Я тебе даже больше скажу и на момент назначения Умерова, у него жена и дети жили в США
У меня другой вопрос, почему эту волну начали сейчас гнать ?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:21
ЛАД написав: Успіх написав:
Хотаб, ти ж би не дався в полоні, щоб бурят тебе зґвалтував, чи не так?
Але щось мені підказує, що... вдавати крутого на форумі і в полоні у ворога - зовсім різні речі!
Вы уже слегка достали.
Ответьте сами на свой вопрос. Проявите свою крутость.
А потом требуйте от других. Если ещё понадобится.
ЛАД, что у тебя произошло ?
Прямо не узнаю тебя ...
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:22
ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:23
Bobua написав:_hunter
Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱
Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...
не совсем... Разве что окопы считать.
Прошло три года - партнерка с Данией по производству. В Дании.
Своего - как не было, так и нет
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:25
pesikot написав: ЛАД написав: Успіх написав:
Хотаб, ти ж би не дався в полоні, щоб бурят тебе зґвалтував, чи не так?
Але щось мені підказує, що... вдавати крутого на форумі і в полоні у ворога - зовсім різні речі!
Вы уже слегка достали.
Ответьте сами на свой вопрос. Проявите свою крутость.
А потом требуйте от других. Если ещё понадобится.
ЛАД, что у тебя произошло ?
Прямо не узнаю тебя ...
Питання в іншому.
Що в тебе сталося?
Розривається шаблон, який ти стільки років чіпляв на нього.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:32
detroytred написав: ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще.
Последний абзац вообще в стиле любимого вами будивельника.
Для разрядки старый анекдот.
Сидят 2 человека в тюрьме.
Один другого спрашивает:
- Петро, ты можешь мне объяснить теорию относительности? Никак не могу понять.
- Так это совсем просто. Смотри, ты лежишь?
- Да.
А я хожу по камере. Верно?
- Да.
- Ну вот. Но при этом оба мы сидим.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 18:35
_hunter написав: Bobua написав:_hunter
Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱
Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...
не совсем... Разве что окопы считать.
Прошло три года - партнерка с Данией по производству. В Дании.
Своего - как не было, так и нет
Але в Данії тепер гендерна мілітарна рівність, без мімішних та мужланських ролей
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