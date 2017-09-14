Додано: Нед 06 лип, 2025 19:01

ЛАД написав: Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще. Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще.

Він як диванний теоретик так і не може зрозуміти навіть ларьочного практика....Ще разЄ теорія... яка без експериментального підтвердження є просто мазаниною на папері(навіть якщо ця мазанина розглядалась нобелівським комітетом)Є практика(експеримент) який можеАбо підтвердити ПРАВИЛЬНІСТЬ теоріїАбо показати що теорія це набір слів...ТомуВ теорії все виглядає гарноА на практиці?1991 рік - Україна отримала незалежність90% населення цієї країни є совками по визначенню( жили при совку, виховувались совками жившими при совку), вважають НАТО ворожою організацію а капіталізм- теорією з якою треба боротись насмерть...Що можуть в такому суспільстві зробити можновладці? ( які на хвилинку тільки тому й відділились від срср що в педерації програли комуністи , а тому наші збирались просто зберегти комунізм на території України як суспільний стрій)АлеРазвідділились треба йти в капіталізм...Рушили... а тут виявляється що Схід України ПРОТИТягнути його можна, але міцність канату йкий утримує Україну цілісною Державою - має певні межі.От так і прийшов час компромісів....Кравчук, кучма - це повний компромісЮщенко спробував прискорити рух в Європу, канат натягнувся... і висмикнув на поверхню БандюковичаБандюкович будучи залежним від педерації спробував повернути Україну в Педерацію... чим спровокував ПЕРШЕ збройне протистояння всередині України...Змінивший його Порошенко - вже отримав відкушений Крим ( і щоб залишити свободу маневру підтримав Кримських татар заявивши що це вони ТИТУЛЬНА нація Криму)Зеленський це знову противага Порошенку щоб отримати голоси населення яке проти війни(населення ЗАВЖДИ ПОВИННО БУТИ ПРОТИ ВІЙНИ)От так і вийшлоВсі знають що таке ДОБРЕале НІХТО не може створити РЕАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ по досягненню цього добре.