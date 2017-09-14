Додано: Вів 08 лип, 2025 18:00

Дюрі-бачі написав: Тобто вони так і не зрозуміли, що народ хоче крові ТЦКшників? Тобто вони так і не зрозуміли, що народ хоче крові ТЦКшників?

Чому лише ТЦК-шників? Можна усі ланки влади відправити на фронт або до в'язниць. Там вкрав мільйон, там два і тебе на іншу посаду переводять, а за намагання врятувати своє життя реальні строки дають.Я сьогодні дізнався, що Шмигаля розглядають як кандидатуру на посла до США. Я мав маленьку надію, що після звільнення його показово відправлять в окоп, щоб люди хоча б трішки побачили, що це - і "їхня" війна. Але ж ні, він має право рятувати своє життя і пересидіти війну в США (якщо його призначать, звичайно), і дім його тут будуть захищати і "ухилянтом" не будуть називати, а мені тут про "високі цілі" розповідають. Я б увесь склад Кабміну зняв би і відправив би в окопи, щоб вони хоч на день відчули те, про що щодня приймають постанови, щоб усі ці шмигалі та стефанішини, коли говорять "ми воюємо", дійсно мали на увазі себе в тому числі.