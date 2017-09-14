Додано: Сер 09 лип, 2025 01:24

_hunter написав: ..........

Про ту революцию много разных слухов ходит... То же "Харьковское соглашение" -- когда было? -- и когда только революция началась... ..........Про ту революцию много разных слухов ходит... То же "Харьковское соглашение" -- когда было? -- и когда только революция началась...

Ну, давайте совсем "на пальцах" попробую.

Ходит условный "обычный человек" в свое любимое АТБ за кульком непонятных втор-сырьевых пельменей каждый день. Они вкусные/полезные? -- не особо. Может ли он ходить в Сильпо в два раза дальше за "варениками с эко-мясом" в два раза дороже? -- может (денег хватает, времени -- тоже), но не хочет/не видит причин.

А тут вдруг в АТБ -- пожар. И что бы до кассы добраться нужно то ли пожар тушить то ли так лезть. И завтра -- пожар. И даже послезавтра -- пожар.

Как вы думаете -- будет ли этот условный "обычный человек" три года пожар тушить? -- или пойдет в Сильпо?

"легко"

"Харьковское соглашение" к той революции отношения не имеет. И "революция", по-моему, слишком громко.И уже не раз писал - о тех событиях ещё очень многое предстоит узнать. Надеюсь, узнаем. Но вряд ли скоро.Всё равно не очень понял. Отвечу так, как понял.АндрейМ заявляет, что переезд в другую страну это очень легко и просто.Враки.Точнее, это так для очень небольшого меньшинства.Для подавляющего большинства это очень серьёзный шаг, требующий значительных усилий. Практически ломка жизни. При эмиграции вы попадаете в ситуацию, когда не знаете многих тонкостей той жизни, которые местным кажутся элементарными и само собой разумеющимися. Я уж даже не говорю о знании языка. Эмиграция не представляет больших проблем для очень высококвалифицированных людей и для людей на другом конце социальной лестницы. Грубо говоря, для грузчика особых проблем не будет. Разве что без языка ему поговорить не с кем будет. Но работу с невысоким социальным статусом и невысокой зарплатой он найдёт. Но для подавляющего большинства это значительно сложнее, чем поменять АТБ на Сильпо. Понятно, что врач, инженер, учитель тоже могут пойти в "грузчики", но сами понимаете... И очень долго вы там будете "чужим". Возможно, в США это не так, но то в США. Да и получить вид на жительство, не говоря уж о гражданстве, тоже не просто. Я бы посмотрел, как Андрейполучает разрешение на иммиграцию в мирное время. Сегодня украинцев принимают как беженцев. Что будет после окончания войны, неизвестно. Оставят ли их и на каких условиях, всех или по каким-то критериям. Вопросов много и неизвестных ещё больше.Так что может оказаться, что "гасить АТБ" проще.Времена "великих переселений народов" давно прошли. Свободных земель нет. Рассеяние по всему миру по образцу древних евреев... Такой себе вариант. Ели бы Украина не воевала, то я сильно сомневаюсь, что Запад принимал бы миллионы наших беженцев. Не могу говорить конкретно об Андрее, он слишком мало о себе рассказывал (практически ничего), но миллионы анлреев и оль на Западе только благодаря тому, что миллионы других андреев и оль воюют.