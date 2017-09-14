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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14363143641436514366
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 03:42

  ЛАД написав:Опять прилёты. Громко.
Андрюша может продолжать художественный свист.

Ну и нас всю ночь бомбят.
Ермак виноват, согласен
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:51

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  ЛАД написав:Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
"О как"©😁
А військових і колишніх військових - скільки треба на їхню підготовку?
Мабуть теж роки, раз вибрали взяти швидше Успіхів)) - ніколи не служивших і обмежено придатних, які до військової справи були зовсім "не в зуб ногою"!😁
Це просто якийсь сюр!))

Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають))
А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два!
Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???

Як так?©😁
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 лип, 2025 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:01

В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву», повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає «Судово-юридична газета»
За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу.
Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-v ... 97181.html

Самопідготовка. Готовий штурмовик:
*Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО)
Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
https://varta1.com.ua/news/lvivianyn-tr ... 97161.html
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