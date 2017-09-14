Ну и нас всю ночь бомбят.
Ермак виноват, согласен
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Додано: Сер 09 лип, 2025 03:42
Додано: Сер 09 лип, 2025 07:51
Зупиніть планету, я зійду!©)))
"О как"©😁
А військових і колишніх військових - скільки треба на їхню підготовку?
Мабуть теж роки, раз вибрали взяти швидше Успіхів)) - ніколи не служивших і обмежено придатних, які до військової справи були зовсім "не в зуб ногою"!😁
Це просто якийсь сюр!))
Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають))
А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два!
Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???
Як так?©😁
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 лип, 2025 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лип, 2025 08:01
В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву», повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає «Судово-юридична газета»
За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу.
Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий.
Самопідготовка. Готовий штурмовик:
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