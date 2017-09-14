Додано: Сер 09 лип, 2025 17:58

slonomag написав: ЛАД написав: Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы. Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.

А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут: А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:

Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.



И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.



Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.

Неправильно мне пищут.Вы говорите:Т.е. вы понимаете ситуацию (даже не буду обсуждать, правильно или нет, это сейчас не важно) и не собираетесь возвращаться.Я об этом и писал, ставя в пример Андрею ветку об эмиграции. Это честный подход.Вы знаете, что в Испании (если правильно помню) вас не призовут, и вас эти проблемы не волнуют и вы не приходите сюда доказывать, что никому ничего не должны и не идёте в армию, потому что не призывают женщин или цирковых артистов.Я могу одобрять или нет, но это уже мои проблемы. Пока вы не лезете в наши дела с какими-то претензиями или указаниями.