Миша-клиент написав:........ ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет. Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.
Могут и остаться. В этом случае пообжившийся "на чужбине" народ может подумать "а нужно ли на эти грабли второй раз наступать?". Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
Тоді пригадується, що мова була про наступний порядок: з пісень про кордони тощо перейти на пісню про РПВ. Що і було зроблено. Не сектою рпв, а президентом і Ко. Котрий навіть спеціально для недолугих пояснив навіщо це потрібно. Правда, з подачі ще й Трампа. І навіть позавчора замміністра МЗС зробив теж саме.
Тепер прийшов час чого? Примушувати рфію та пу. До чого? До перемовин, дипломатії, РПВ. До закінчення війни таким чином.
А от якщо Мерц вказав би про Перемогу тощо..., то це б да -- було повернення до старої пісні від нашої влади. Й те етап пісень про РПВ не втратив би при цьому своєї необхідності.
ЛАД написав:Тут 2 варианта а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал. б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ. Не знаю, какой из вариантов вам больше нравится. Лично мне не нравятся оба.
бажаю почути ваш варіант, реалістичний, без комунізму і фантастики
У вас плохо с пониманием. Я писал не о вариантах окончания войны, а о вариантах Андрея. Лично мне нравится вариант Украины в границах 91 и без войны. Но это фантастика. А реальный... Надеюсь на РПВ по сегодняшней линии фронта. Но повторю,я не Генштаб, соответственно, нее обладаю необходимой информацией для сколько-нибудь серьёзных прогнозов.
ЛАД написав: Службы нет. А "подтянутых гаишников" хватает.
Понимай как хочешь. ) Если вы о патрульной службе, то возражаю. Женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см. Мужчины тоже ростом и весом не очень выделяются. Это моя субъективная визуальная оценка. Если вы в целом о полиции, то служащие с избыточным весом имеются.
ЛАД написав:Спасибо за информацию. Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки.
Если о сдаче экзаменов по удаленке (безопасность жизнедеятельности, медицина, огневая, тактика, функциональные обязанности ...), то вероятно имеются технические возможности облегчить сдачу. )
ЛАД написав:И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)?
Уверен, что не все. ) Хотя давайте предположим, что начальник главного управления и его замы стреляют по индивидуальному графику. )
ЛАД написав:Зачем это им?
Зачем надо над этим задумываться ? Примите как должное. Обучают.
ЛАД написав:Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?
Зачем над этим думать ? Полицейским системно прививают навыки обращения с оружием. А это, в том числе, и соблюдение правил безопасности обращения с ним.
Вы такой доверчивый? Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё. Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?[/quote] 741 - 718 > 5 Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития. Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.[/quote] Всяко, конечно, бывает. Но вы всерьёз верите в 718 из 741? При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше. Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок? Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741". Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.[/quote]
Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат
Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html
Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко За його словами, шахедів було запущено менше.
jump написав: Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат
Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html
Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко За його словами, шахедів було запущено менше.
ЛАД написав:Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.
А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:
Неправильно мне пищут. Вы говорите:
Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.
И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.
Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.
Т.е. вы понимаете ситуацию (даже не буду обсуждать, правильно или нет, это сейчас не важно) и не собираетесь возвращаться. Я об этом и писал, ставя в пример Андрею ветку об эмиграции. Это честный подход. Вы знаете, что в Испании (если правильно помню) вас не призовут, и вас эти проблемы не волнуют и вы не приходите сюда доказывать, что никому ничего не должны и не идёте в армию, потому что не призывают женщин или цирковых артистов. Я могу одобрять или нет, но это уже мои проблемы. Пока вы не лезете в наши дела с какими-то претензиями или указаниями.
jump написав: Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат
Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html
Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко За його словами, шахедів було запущено менше.