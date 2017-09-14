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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14368143691437014371>
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:46

  ЛАД написав:
  Миша-клиент написав:........
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет.
Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.

Могут и остаться. В этом случае пообжившийся "на чужбине" народ может подумать "а нужно ли на эти грабли второй раз наступать?".
Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:48

  fler написав:
  Xenon написав:
❗️Дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчилися, – канцлер Німеччини Мерц.

https://www.n-tv.de/politik/10-23-Russl ... 43824.html



Тоді пригадується, що мова була про наступний порядок: з пісень про кордони тощо перейти на пісню про РПВ.
Що і було зроблено. Не сектою рпв, а президентом і Ко. Котрий навіть спеціально для недолугих пояснив навіщо це потрібно. Правда, з подачі ще й Трампа.
І навіть позавчора замміністра МЗС зробив теж саме.

Тепер прийшов час чого?
Примушувати рфію та пу.
До чого?
До перемовин, дипломатії, РПВ. До закінчення війни таким чином.

А от якщо Мерц вказав би про Перемогу тощо..., то це б да -- було повернення до старої пісні від нашої влади.
Й те етап пісень про РПВ не втратив би при цьому своєї необхідності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю, какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба.


бажаю почути ваш варіант, реалістичний,
без комунізму і фантастики
У вас плохо с пониманием.
Я писал не о вариантах окончания войны, а о вариантах Андрея. Лично мне нравится вариант Украины в границах 91 и без войны. :)
Но это фантастика.
А реальный... Надеюсь на РПВ по сегодняшней линии фронта. Но повторю,я не Генштаб, соответственно, нее обладаю необходимой информацией для сколько-нибудь серьёзных прогнозов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:06

  ЛАД написав: Службы нет.
А "подтянутых гаишников" хватает. :)

Понимай как хочешь. ) Если вы о патрульной службе,
то возражаю. Женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см.
Мужчины тоже ростом и весом не очень выделяются.
Это моя субъективная визуальная оценка. Если вы в целом о полиции,
то служащие с избыточным весом имеются.
  ЛАД написав:Спасибо за информацию.
Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки.

Если о сдаче экзаменов по удаленке (безопасность жизнедеятельности, медицина, огневая, тактика, функциональные обязанности ...), то вероятно имеются технические возможности облегчить сдачу. )
  ЛАД написав:И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)?

Уверен, что не все. ) Хотя давайте предположим, что начальник главного управления и его замы стреляют по индивидуальному графику. )
  ЛАД написав:Зачем это им?

Зачем надо над этим задумываться ? Примите как должное. Обучают.
  ЛАД написав:Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?

Зачем над этим думать ? Полицейским системно прививают навыки обращения с оружием. А это, в том числе, и соблюдение правил безопасности обращения с ним.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:24

  ЛАД написав:.......
718 з 741!!!
Вы такой доверчивый?
Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё.
Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?[/quote]
741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.[/quote]
Всяко, конечно, бывает.
Но вы всерьёз верите в 718 из 741?
При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше.
Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок?
Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741".
Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.[/quote]






Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html

Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко
За його словами, шахедів було запущено менше.

Коваленко також зазначив, що зазвичай понад 50% дронів, які запускає країна-агресорка є обманками.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka- ... 28354.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42

  ЛАД написав:Я писал не о вариантах окончания войны, а о вариантах Андрея.

Давайте я о своих вариантах буду писать сам, а не Вы будете делиться своими выдумками? Вы можете только о своих вариантах писать, исходя из своих реалий, обстоятельств и возможностей. Благодарю.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:47

Бачити переможну перемогу можуть не тільки лиш всі

  jump написав:

Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html

Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко
За його словами, шахедів було запущено менше.

Коваленко також зазначив, що зазвичай понад 50% дронів, які запускає країна-агресорка є обманками.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka- ... 28354.html

як варіанти зокрема і в комбінації:
- виснаження ППО
- вивчення можливостей ППО
- відпрацювання певних тактик
- "туман війни"
- і тд. і тп.
Бачити переможну перемогу можуть не тільки лиш всі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:58

  slonomag написав:
  ЛАД написав:Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.

А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:
Неправильно мне пищут.
Вы говорите:
Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.

И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.

Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.
Т.е. вы понимаете ситуацию (даже не буду обсуждать, правильно или нет, это сейчас не важно) и не собираетесь возвращаться.
Я об этом и писал, ставя в пример Андрею ветку об эмиграции. Это честный подход.
Вы знаете, что в Испании (если правильно помню) вас не призовут, и вас эти проблемы не волнуют и вы не приходите сюда доказывать, что никому ничего не должны и не идёте в армию, потому что не призывают женщин или цирковых артистов.
Я могу одобрять или нет, но это уже мои проблемы. Пока вы не лезете в наши дела с какими-то претензиями или указаниями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:01

  flyman написав:
  jump написав:

Цілей було дуже багато, але є нюанс. Чому «рекордна» нічна атака шахедів насправді не є рекордною — Ігнат

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил (ПС), у коментарі NV наголосив, що окупанти запустили по Україні трохи більше 300 бойових шахедів. А решта БПЛА були імітаторами. Українським захисникам вдалося знищити 296 дронів, а ще 415 (передусім імітатори) були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/741-po ... 28402.html

Більшість безпілотників, які Росія запустила по Україні цієї ночі були «обманками» — Коваленко
За його словами, шахедів було запущено менше.

Коваленко також зазначив, що зазвичай понад 50% дронів, які запускає країна-агресорка є обманками.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka- ... 28354.html

як варіанти зокрема і в комбінації:
- виснаження ППО
- вивчення можливостей ППО
- відпрацювання певних тактик
- "туман війни"
- і тд. і тп.
Бачити переможну перемогу можуть не тільки лиш всі

Якась муйня , я как бывший оператор рлс высотомера это говорю, засветка фольгой ...
В связке с Р-14 всё видно было с Ал-гая до москвы
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:03

  _hunter написав:
.............
Тут, помнится, один человек писал -- "если дрон/ракета не попали в свою цель - это уже достижение". Видимо верхушка считает аналогично :oops:
Так это верно.
Но это не достижение, а удача. Если только не в результате работы РЭБ, тогда это, действительно, достижение.
ЛАД
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