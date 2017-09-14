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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лип, 2025 22:32
budivelnik написав:
Дурень якраз той хто вважає
Тож, дурню, йди лісом.
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detroytred
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Додано: Сер 09 лип, 2025 22:42
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
..........
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
Відпочити від мене?
Так я с ними даже не знаком.
Но, вообще, рад за них. Удачливые люди.
Пятихатки один из наиболее пострадавших районов Харькова. Оттуда очень многие уехали
.
на 2 тижні, гарні люди зняли кімнату поруч з моїм будинком (100м)
То, что вы выделили, не имеет отношения именно к этой паре.
Я понял, что они приехали просто отдохнуть.
Я написал о ситуации в Пятихатках.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 23:06
Banderlog написав: tumos написав:
. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
Серйозно. Це бусифікований ? Якого крутили пятеро? ) обязан?
А шо якщо нарушив тб? То що?
От допустим як тут люблять говорити , на марсі. В прифронтовій наливайці посварилась компанія озброєна, різношерстна, до бійки посварилась. і проїзжий бусифікований лейтенант зробив з пістолета перепугупрєдупрєдітєльний вистріл в воздух, в приміщенні. Рикошетом заділо руку одного з тих що були в приміщенні...
Розберем дану ситуацію? Що там кому положено?
Правильно. Пораненого задули і оштрафували, хоть він не бився.
решту пока все. іде службове розслідування.
Чисто для понимания ситуации на красной планете. Уточните лейтенант не входил в компанию, которая дралась ? Если компания с оружием, то это военнослужащие ? Если лейтенант хотел присечь драку, то каким боком тут имеет значение бусифицированный он или нет ?
Компания алкоголем заправилась ? А лейтенант был трезвый ?
Востаннє редагувалось tumos
в Сер 09 лип, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 23:10
Politico:
Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но при условии, что последнее слово по снятию ограничений будет за ним.
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Xenon
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