АндрейМ написав:Проти брехні, подвійних стандартів і лицемірства, а також поділу громадян за будь-якими ознаками. Ти лише деяким насмілишся сказати, що без обовʼязків не буває прав.
У нас є один теоретик який якщо не 100% вірно - то це відарзу записується у те що можновладці не працюють на повну. Я. як людина яка завязана все життя на кінцевий результат - завжди можу порівняти чого хотів досягнути і що реально вийшло. Так от , в цьому порівнянні в середньому дай Бог щоб було 50-70% від максимуму про який мріяв... Тому я не можу звинувачувати владу в тому що ефективність її роботи 90%... в той час коли моя 50-70%... а про тебе вже й говорити нічого -в тебе там як в паровоза , якщо буде 5% то вже прекрасно.
Для тих хто ідеаліст Приведіть приклади власних досягнень які вищі ніж середнє по Державі по абсолюту і в яких коефіцієнт досягнення становить більше 90-95%... Приведете - тоді можете розказувати що ви розумні а вами керують дурні Про те , чомусь мені здається що фраза Розумна влада керує дурнями- буде більш доречна.. І при цьому я не проти того щоб влада була розумнішою/ефективнішою і ще в 2022 році не випустила тих 654 000 просто так.
АндрейМ написав:Знов вибірковість. Чим мільйони громадян, які виїхали, компенсують те, що вони відмовляються бути резервом ВСУ? На якій підставі їх звільнили від конституційного обов'язку? Напиши мені нарешті яким обов'язком їм замінили обов'язок захищати свій дім.
Ти б якось визначивсяб.. В тебе претензії до хунтера який здриснув - так при чому тут влада яка залишилась. Якщо ти такий принциповий То спочатку заклейми тих 654 000 які втікли і тебе з собою не взяли А вже потій проклинай владу яка тебе разом з 6 000 000 - зупинила і не дала здриснути. Як на мене - а дії влади на 90% ефективні(тільки 10% вдалось втекти) Тому виходить що владу треба хвалити... Чи я десь не правий
Оцінювати ефективність дій влади в умовах повномасштабної війни в %% власних законослухняних громадян яких їй успішно вдалося позбавити права на пересування - це звичайно дуже потужно. Втім від совіцького прапорщика годі очікувати якихось справді адекватних та релевантних критеріїв для її оцінки.
Наприклад - %% процент успішно розслідуваних та доведених до справедливого судового вироку справ щодо підозрюваних в корупції? - ---//--- хабарництві? - ---//--- перевищенні службових повноважень? - ---//--- викраденнях, катуваннях та можливо навіть вбивствах?
budivelnik написав:Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ...
А почему это выезд равен отказу быть резервом для ВСУ? Он что не может вернуться если конкретно ему придет повестка? Или наоборот его нахождение в стране как-то гарантирует что он не "відмовиться бути резервом для ЗСУ" ховаючись десь у тещі на горищі?
Є така штука - називається ймовірність Ймовірність того що при отриманні повістки хтось з 654000 виїхавших -повернеться , разів в 1000-10000 менша від ймовірності того що той хто отримає повістку в Україні - піде. І при цьому Той хто відмовиться в Україні - отримає 5 років тюрьми А той хто за кордоном-не отримає навіть повістки бо не вказав свого місця перебування
candle645 написав:Наприклад - %% процент успішно розслідуваних та доведених до справедливого судового вироку справ щодо підозрюваних в корупції? - ---//--- хабарництві? - ---//--- перевищенні службових повноважень? - ---//--- викраденнях, катуваннях та можливо навіть вбивствах?
А ну приведіть нам.... Бо я знаю що 98% справ виграє той хто подав перший.... Тому тут якщо у відсотках - то у влади все ще краще. + Два питання Перше - Скільки разів Ви з кимось судились і чим це закінчувалось? вангую - крім адмін порушень в судах ви участі не приймали Друге - як впливає на Ваше життя рішення суду в справі між Коломойським і Ахметовим? у вас щось зміниться у випадку коли виграє перший або другий? Не зміниться То поясніть мені будь-ласка Якого милого Ви тут торочите про суди? Для Порошенка чи Зеленського -це актуально ... а от Вам , прстим смертним з доходами максимум в 5 середніх по Україні?
candle645 написав:Наприклад - %% процент успішно розслідуваних та доведених до справедливого судового вироку справ щодо підозрюваних в корупції? - ---//--- хабарництві? - ---//--- перевищенні службових повноважень? - ---//--- викраденнях, катуваннях та можливо навіть вбивствах?
А ну приведіть нам.... Бо я знаю що 98% справ виграє той хто подав перший.... Тому тут якщо у відсотках - то у влади все ще краще. + Два питання Перше - Скільки разів Ви з кимось судились і чим це закінчувалось? вангую - крім адмін порушень в судах ви участі не приймали Друге - як впливає на Ваше життя рішення суду в справі між Коломойським і Ахметовим?
При чому тут коломойські з ахметовими взагалі? Питання про круп та борисових. І принаймі про кримінальні справи які завдяки умовному Лубінцю навіть були відкриті.
budivelnik написав:Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ...
А почему это выезд равен отказу быть резервом для ВСУ? Он что не может вернуться если конкретно ему придет повестка? Или наоборот его нахождение в стране как-то гарантирует что он не "відмовиться бути резервом для ЗСУ" ховаючись десь у тещі на горищі?
Є така штука - називається ймовірність Ймовірність того що при отриманні повістки хтось з 654000 виїхавших -повернеться , разів в 1000-10000 менша від ймовірності того що той хто отримає повістку в Україні - піде.
Это "системная ошибка выжившего", знаете такой термин? Конечно если закрыть границы вот так вот всем -и считать процент тех кто вернется из тех кто перед этим вырвался горами-реками- то вероятность возврата будет околонулевая. А почему вы считаете что она была бы такая же нулевая если бы граница была бы открыта просто для всех как это было до войны? Я считаю что закрытие границы это вообще проект по обилечиванию (кто возьмется посчитать суммарный оборот денег в этой сфере?) - а на мобилизацию не влияет от слова вообще - потому что те кто прячется и так будут прятаться, или за границей или дома под диваном, а те кто пойдут - и так пойдут, вручат ли им повестку на блокпосту или смской на телефон.
Востаннє редагувалось katso в Нед 13 лип, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
После его смерти мечта Д’Азельо о полной интеграции Италии воплотилась в жизнь благодаря распространению государственных школ и всеобщей воинской повинности на всю территорию страны. Сегодня мы находимся в ситуации, которую «героям Возрождения» было бы трудно признать. Однако спустя 170 лет мы должны признать, что сообщество выживает только тогда, когда оно способно разделять обязанности, которые придают смысл свободам и правам личности. Правам и свободам, которые могут со временем исчезнуть, если мы решим «тихо уйти в тихую ночь» того, что было величайшим политическим проектом послевоенного мира.
После его смерти мечта Д’Азельо о полной интеграции Италии воплотилась в жизнь благодаря распространению государственных школ и всеобщей воинской повинности на всю территорию страны. Сегодня мы находимся в ситуации, которую «героям Возрождения» было бы трудно признать. Однако спустя 170 лет мы должны признать, что сообщество выживает только тогда, когда оно способно разделять обязанности, которые придают смысл свободам и правам личности. Правам и свободам, которые могут со временем исчезнуть, если мы решим «тихо уйти в тихую ночь» того, что было величайшим политическим проектом послевоенного мира.
katso написав:............... Это "системная ошибка выжившего", знаете такой термин? Конечно если закрыть границы вот так вот всем -и считать процент тех кто вернется из тех кто перед этим вырвался горами-реками- то вероятность возврата будет околонулевая. А почему вы считаете что она была бы такая же нулевая если бы граница была бы открыта просто для всех? Я считаю что закрытие границы это вообще проект по обилечиванию (кто возьмется посчитать суммарный оборот денег в этой сфере?) - а на мобилизацию не влияет от слова вообще - потому что те кто прячется и так будут прятаться или за границей или дома под диваном а те кто пойдут и так пойдут вручат ли им повестку на блокпосту или смской на телефон.
Идея интересная, но, к сожалению, непроверяемая и достаточно сомнительная. Те, кто хотел пойти в армию, пошли давно и больше пока желающих не видно. Остальные (большинство) не хотят и это совершенно естественно для любого общества. Может быть, в Спарте было иначе. Других примеров не знаю. Во всех других обществах для массового призыва использовали принуждение. Но принудить человека можно только, когда он в стране. Когда он за границей, это никак не удастся. Разве что под угрозой потери гражданства, если он им очень дорожит. У нас нет ни одного, ни другого. Тут больше жалоб на то, что не удаётся отказаться от гражданства.