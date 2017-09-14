RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 144121441314414144151441614417>
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:07

  fox767676 написав:Недобитые воуки таки отмазали буткевича
Пристроили то ли политруком , то-ли
писарем тцк

Посмотрим, что будет с Шабуниным...
_hunter
 
Повідомлень: 10029
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:34

Метастазы полудохлой демпартии как щупальца недобитой гидры- они еле шевелятся в агонии, но пока ещё повсюду. Но тем хуже для них
fox767676
 
Заблокований
Повідомлень: 3707
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:38

Чому внутрішні кризи б’ють по тилу сильніше за ракети
Коли в країні саботуються реформи і починаються політичні репресії, атакується та сама надія, яка тримає тил
Сергій Фурса


Коли крадуть надію…

Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил.

Сама собою така тактика ніколи не працювала. Ще з часів варварських бомбардувань Лондона Гітлером.

І з українцями не працює. Українці лишаються у своїй країні, навіть коли ворог намагається показати, що тут немає безпечних місць. Більшість лишається.

Але що тримає людей? Багато чого, насправді. Але для багатьох, особливо тих, хто може собі дозволити поїхати, – це надія. Надія, що коли війна закінчиться, вони житимуть у заможній європейській країні. Країні можливостей. Ця надія – великий фактор стійкості країни.

Ця надія живить українську економіку і суспільство. Стримає від відчаю молодих і не дуже молодих представників офісного пролетаріату, утримує в країні хлопчиків 15-16 років, чиї батьки вирішують не вивозити свою дитину, стимулює українських підприємців інвестувати. Ця надія тримає тил.

І раптом цю надію атакують зсередини. Коли в країні саботуються реформи й починаються політичні репресії, то удар іде не тільки по реформаторах і борцях з корупцією. Атакується та сама надія, яка тримає тил.

Хіба може ця надія вижити поряд із кроками, які ведуть до авторитаризму? Риторичне запитання.

Навіщо терпіти війну, якщо після неї ми станемо маленькою Росією?

Навіщо лишатись в країні, де не буде змін і де всі спроби вибудувати верховенство права саботуються?

Чи стане країна членом ЄС, якщо держава рухається до автократії? Чи будуть вибори після війни відкритими і чесними, коли зараз ми бачимо ганебні практики, наче списані з дій Путіна?

І ці запитання, ці кляті запитання. Питання, що руйнують надію. Вичавлюють її навіть із затятих оптимістів.

Всі ці запитання з'являються в головах людей. І велика частина відповідей може змусити людей зневіритись і поїхати. Ефективніше, ніж "шахедні" атаки.

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці. І дуже не хочеться, щоб у них вдалось. І надія, що вони отямляться, ще не вмерла. Надія, що хтось важливий з ЄС зателефонує і скаже "так не можна" – і скаже це таким тоном, що буде зрозуміло, що не можна. Ця надія ще жива. Вона ж помирає останньою…
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -za-rakety
V2
4
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 03.07.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:45

1 Я ділюсь 30-річним досвідом
2 Добрий він чи поганий, підходять такі алгоритми дій чи ні, буде людина ознайомившись з цим досвідом так робити чи модернізує його під себе( або повністю відкине) -кожен вирішить сам для себе.
Тобто для тих хто збирається рухатись в тому ж напрямку в якому я почав рух 30 років тому - це корисно.
Дуже зручно подивитись хто і де набив шишки і обійти ці місця.

А чим ділишся ти?
Досвідом читання книжок?
Так книжки треба читати..
а далі то що?
Фонтануєш трьома прізвищами... - так в мене кількість цих прізвищ більша, бо я по роду діяльності деколи ЗМУШЕНИЙ був почитувати теоретиків 19-го століття бо якраз їх праці відповідали тій каші в головах , яку намішав совок українському суспільству.

Тому
Досвід практика каже
Перше - розділи проблему на три частини
Сьогоднішню - вона на тебе впливає найсильніше
Завтрішню - ти ж маєш уявляти куди йдеш , а тому можеш припустити що тебе чекає
Вчорашню - ця проблема виникла з тих помилок які ти вже накоїв і заважає тобі рухатись...

найменше ресурсів( якщо ти звичайно рухався поступово а не кидався з крайнощі в крайність під впливом різних авантюристичних теорій) - забирає вчорашня проблема, бо тобі треба просто мінімізувати її вплив( як правило вирішити повністю те що було - практично не можливо , можна мінімізувати)
Трошки більше тресурсів забирає ЗАВТРІШНЯ... бо реальних проблем ще немає , але віртуальних вже можна було намалювати десяток
Максимальну кількість ресурсів відбирає СЬОГОДЕННА.. бо це ресурси які ти ПОВИНЕН витратити на мінімізацію вчорашньої , закласти підвалини для вирішення майбутньої і ЖИТИ СЬОГОДНІ...

Так от
те що ти робиш - це ЗАВАЖАЄШ ЖИТИ СЬОГОДНІ тим хто ще не визначився куди їм
до розумних
чи до красивих.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26588
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:54

:roll: Тамагавки?

В понедельник Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, — Axios со ссылкой на источники.

План, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

https://www.axios.com/2025/07/14/trump- ... les-russia
Xenon
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:58

  budivelnik написав:1 Я ділюсь 30-річним досвідом
...

Так от
те що ти робиш - це ЗАВАЖАЄШ ЖИТИ СЬОГОДНІ тим хто ще не визначився куди їм
до розумних
чи до красивих.

Да ділись собі до схочу. Втисячне тобі вказую - ділись до схочу.

От тільки ти не стільки ділишся, а більше лізеш до мене та інших зі своєю місією та вказівками, що робити згідно твоїх хатєлок.

Не бреши. Підростаюче покоління тут і то з натягом - ота блондинка. Яка сама тобі поради дасть.
Не єралаш. Заважати жити отим я апріорі не можу...

А три прізвища - це в якості собіратєльних образів дійсно фахівців практиків реформаторів. В противагу тобі відсеб'ятиннику місіонеру теоретику по питанню розвитку-реформування країн.

Тобто що не візьми, ти всюди, м'яко кажучи, перекрутив.
detroytred
 
Повідомлень: 24812
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:06

  Xenon написав::roll: Тамагавки?

В понедельник Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, — Axios со ссылкой на источники.

План, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

https://www.axios.com/2025/07/14/trump- ... les-russia


Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти
fox767676
 
Заблокований
Повідомлень: 3707
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:10

*Келлог уже в Киеве... его лично встретил Ермак.
«На этой неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать для принуждения России к миру», - заявил Зеленский.

Трамп: "Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит"...

Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины...

Трамп объявит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать в себя наступательное оружие... это станет существенным сдвигом...
Трамп заявил, что пришлет Украине комплексы Patriot, заявив, что они необходимы Киеву, ведь правитель России Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит"...

Послы ЕС находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть - около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены...

Грэм: "Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент (МинФин) настаивает на более радикальных мерах"...* (С)
__________________________________
На іншій стороні:
*Лавров встретился с главой МИД Китая: договорились вместе реагировать на вызовы меняющегося мира...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 24812
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:27

  fox767676 написав:И вариантов конца войны дох*я. Один "лучше" другого

То что видно сейчас - США отчаялись перетянуть рф на "полюс добра" видя что никакие уступки неспособны оторвать Москву от Китая. Поэтому решили хлопнуть дверью. Дать оружие, закономерно получить новые уровни эскалации вплоть до ядерной, так что даже КНР придётся экстренно отреагировать, и заморозить по корейскому сценарию, рпв по лбз на тот момент, фактически План Келлога. Ну США получат синицу - остатки Украины и уважения со стороны клиентов , вместо журавля-россии
fox767676
 
Заблокований
Повідомлень: 3707
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 10:38

  fox767676 написав:
Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти

на яку саме адресу , шось забув я?
в Білий Дім чи на на домашню? чи на е-мейл? :roll:
Xenon
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 144121441314414144151441614417>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 105290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 284545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 945316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.