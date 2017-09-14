fler написав:Які борги? Конкретні суми? З якого переляку видно, що ми не зможемо віддати (або нам не спишуть)?
В нас держ борг рівний 110 % ввп через рік якщо продовжиться війна буде 135%.
Де посилання на джерело? Ось, наприклад, джерело за квітень 2025: Топ 10 країн з найбільшим державним боргом у співвідношенні до ВВП: Японія — 264% Венесуела — 241% Судан — 186% Греція — 173% Сінгапур — 168% Еритрея — 164% Ліван — 151% Італія — 142% США — 129% Кабо-Верде — 127% Україна у рейтингу країн за державним боргом посідає 43 місце з 78,4% боргу до ВВП. Джерело: https://money.comments.ua/ua/news/finan ... 30198.html
Banderlog написав:Яке будівництво можно починати з такою заборгованістю?
Ну, спитайте в Японії чи Сінгапуру, що вони там будують з держборгом понад 260% і 160% відповідно))
Banderlog написав: З якого переляку видно що такі борги спишуть?
Тому що це вже було. Неоднократно. Вивчайте ретельніше "фінчасть" або не пишіть на фінфорумі про фінанси.
Banderlog написав:... І чи не простіше списати його собі самому виїхавши з вашого фінансового раю під проводом незламного черчіля?
варіант втекти завжди - головне, щоб було куди тікати.
а зараз розбалували - виїхав, й можна два роки нічого не робити й на форумі писати, на пиво 500 євро вистачить
це демагогія про раніше. Ми говорим про тут і зараз. Якого тут народжувати чи починати своє свідоме життя в 16 років? Триматись за бабульчину нерухомість якій в масі вже років 50? всякі терміни придатності через непродуманих клятих комуняк вже протухли років з 20 тому? Інфраструктура теж поізносілась, від жд вагонів до водоканалів і енергетики. Цю країну треба будувати заново.
хтось будує, хтось тікає... раніше будували. з Раші - тікали, там нічого побудувати не можна
але знаєш в чому біда для втікачів - всі більше в різних країнах голосують за політиків, які пропонують в першу чергу питати - а нах, Banderlog, ти тут потрібен?
То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
Да, сам-по-себе долг не страшен. Еще важна уверенность инвесторов, что его (и последующие) - отдадут. И тут мы смотрим на Fitch