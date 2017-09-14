fler написав:То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
Борг буває різний. У тієї ж Японії левова частка боргу - внутрішній борг. Наш борг - переважно зовнішній, деномінований в іноземній валюті, яку ми надрукувати не можемо. Станом на кінець минулого року він становив 91,2% ВВП; 75% боргу - зовнішній борг. Цифра, дійсно, може бути неважливою, але не для такої країни, як Україна. Ми - не США, які надрукують долари усім власникам їхніх облігацій.
fler написав:То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
Борг буває різний. У тієї ж Японії левова частка боргу - внутрішній борг. Наш борг - переважно зовнішній, деномінований в іноземній валюті, яку ми надрукувати не можемо. Станом на кінець минулого року він становив 91,2% ВВП; 75% боргу - зовнішній борг. Цифра, дійсно, може бути неважливою, але не для такої країни, як Україна. Ми - не США, які надрукують долари усім власникам їхніх облігацій.
Бачу, що за держборг найбільше переживають "бігунці" з-за кордону)) АндрейМ та Хантер, ретельніше треба вивчати "фінчасть", тоді побачите, що в Україні готується до запуску фондовий ринок, а також є інші цікаві процеси у фінсекторі. Якщо ви не обізнані або вам це ні про що не говорить, то сидіть тихо і не відсвічуйте, щоб хоча б здаватися розумними.
fler написав:Бачу, що за держборг найбільше переживають "бігунці" з-за кордону)) АндрейМ та Хантер, ретельніше треба вивчати "фінчасть", тоді побачите, що в Україні готується до запуску фондовий ринок, а також є інші цікаві процеси у фінсекторі. Якщо ви не обізнані або вам це ні про що не говорить, то сидіть тихо і не відсвічуйте, щоб хоча б здаватися розумними.
Не пишіть дурниці про рівень державного боргу, "розумна", і Вам не будуть відповідати. Сидіть тихо.
P.S. Який фондовий ринок?:roll: Він, начебто, в нас вже давно є...
Дюрі-бачі написав:Поки дають в борг то нічого не важливо. Завжди можна оголосити дефолт і нічого не повернути. Головне щоб після такого не перестали зичити.
Звичайно, можна не повернути, але наслідки не лише, що не знову в борг не дадуть. Наші активи закордоном можуть почати арештовувати, щоб цей борг погасити.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 14 лип, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
fler написав: То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
пані професорша упускає, що в україни держборг 30 відсотків внутрішній і 70 зовнішній, в японії зовнішній лиш 10 відсотків. І ще одна мєлочь, в японії 95 відсотків боргу номіновано в єнах. Трошки роздуплило? Чи й далі тугувато заходить? І якось ви широко замахнулись на японію, скромнішою треба бути ми на рівні африканських країн а не японії. Єдине що нас відрізняє од африки залишки совіцької інфраструктури і завалена демографія.
fler написав: То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
пані професорша упускає, що в україни держборг 30 відсотків внутрішній і 70 зовнішній, в японії зовнішній лиш 10 відсотків. І ще одна мєлочь, в японії 95 відсотків боргу номіновано в єнах. Трошки роздуплило? Чи й далі тугувато заходить? І якось ви широко замахнулись на японію, скромнішою треба бути ми на рівні африканських країн а не японії. Єдине що нас відрізняє од африки залишки совіцької інфраструктури і завалена демографія.
а ще архаїчна руська церква
ну не можна так свою країну зневажати - напевне пан африку бачив лише по телевізору. там он навіть в ПАР справи все гірше - чим більше білих людей гноблять, тим гірше справи. Зімбабве давно вже цей план перевиконало - результати бачимо
й сусід в нас трохи прибаханий - тому наші проблеми через агресію сусіда - ні, не бачите цього? все ще адінарот?..
fler написав:То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
Борг буває різний. У тієї ж Японії левова частка боргу - внутрішній борг. Наш борг - переважно зовнішній, деномінований в іноземній валюті, яку ми надрукувати не можемо. Станом на кінець минулого року він становив 91,2% ВВП; 75% боргу - зовнішній борг. Цифра, дійсно, може бути неважливою, але не для такої країни, як Україна. Ми - не США, які надрукують долари усім власникам їхніх облігацій.
тоді побачите, що в Україні готується до запуску фондовий ринок, а також є інші цікаві процеси у фінсекторі.
он уже лет с 30 "готується" "інші цікаві процеси“ — как говорится "нашому тэляти та й вовка зъйисты"...
Навколо одні переодіті буряти Христоматійна історія: волонтерський бус, номера іноземні, тітушки без шевронів, поліцай не при справах
Фіксація злочину Сьогодні було затримано осіб у подібній до військової форми, на автомобілях іноземної реєстрації, що були ймовірно передані для виконання бойових завдань волонтерами, на факті "лагідної бусифікації" та подальшої спроби викрадення цивільних осіб. В процесі вияснення всіх обставин подій, було встановлено, що так звана група оповіщення в безформенному одязі, без розпізнавальних шевронів та відповідно і документів, з явним перевищенням повноважень здійснювали незаконні дії від самого ранку на території Володимирського району. Навіть працівник поліції, лейтенант не зміг пояснити своєї присутності в даній групі осіб. Після встановлення особи поліцейського, йому було запропоновано встановити і осіб, які разом з ним перебувають, зокрема і у автомобілі на іноземній реєстрації., з котрого він власне і вибіг. Відповідно ніяких документів ніхто непред'явив, тому компанії було запропоновано вияснити усі ці питання з представниками СО ГУНП. Відтак, ауді, поліцейський і двоє осіб втекли на через дорогу, інші сіли та заблокували двері у волонтерському бусі. При приїзді СОГ, прибув і сам комісар ТЦК, ймовірно, оскільки саме ним він представився. Пояснити також нічого не зміг, тому СОГом було розпочато процедуру встановленні всіх фактів. Задокументовано, взято заяви. В процесі Бус також втік, і комісар поїхав. Тепер справою займеться ВСП, ДБР і військова прокуратура. Основним з прохань в заяві було вияснити чому автівки не використовуються за призначенням, встановити факти перетину кордону та на якій підставі даними авто, а особи, ймовірно приналежні військовій бригаді, не перебувають в розпорядженні частини і "пристають" до цивільних, в цьому ж випадку так і не зрозуміло, чому серед них були два представники поліції.
Banderlog написав:ми на рівні африканських країн а не японії. Єдине що нас відрізняє од африки залишки совіцької інфраструктури
Як московитом набзділо ... прям слово в слово )
А ще щось там писав, який він вільний вуйко, не під московитами.
Але, чомусь, під московитською церквою ) Ну то таке
Ти точно в водоканалі працював ? У мене вже сумніви
місце ти трохи перепутав, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.) Як нема чого по ділу писати, то ти знову церкву ? Я про церкву тобі вже сказав. Онуфрія я підтримую в кожній справі і якщо зєля забрав громадянство в нього най і моє забирає...