Фіксація злочину

Сьогодні було затримано осіб у подібній до військової форми, на автомобілях іноземної реєстрації, що були ймовірно передані для виконання бойових завдань волонтерами, на факті "лагідної бусифікації" та подальшої спроби викрадення цивільних осіб.

В процесі вияснення всіх обставин подій, було встановлено, що так звана група оповіщення в безформенному одязі, без розпізнавальних шевронів та відповідно і документів, з явним перевищенням повноважень здійснювали незаконні дії від самого ранку на території Володимирського району.

Навіть працівник поліції, лейтенант не зміг пояснити своєї присутності в даній групі осіб. Після встановлення особи поліцейського, йому було запропоновано встановити і осіб, які разом з ним перебувають, зокрема і у автомобілі на іноземній реєстрації., з котрого він власне і вибіг. Відповідно ніяких документів ніхто непред'явив, тому компанії було запропоновано вияснити усі ці питання з представниками СО ГУНП. Відтак, ауді, поліцейський і двоє осіб втекли на через дорогу, інші сіли та заблокували двері у волонтерському бусі.

При приїзді СОГ, прибув і сам комісар ТЦК, ймовірно, оскільки саме ним він представився. Пояснити також нічого не зміг, тому СОГом було розпочато процедуру встановленні всіх фактів. Задокументовано, взято заяви. В процесі Бус також втік, і комісар поїхав.

Тепер справою займеться ВСП, ДБР і військова прокуратура.

Основним з прохань в заяві було вияснити чому автівки не використовуються за призначенням, встановити факти перетину кордону та на якій підставі даними авто, а особи, ймовірно приналежні військовій бригаді, не перебувають в розпорядженні частини і "пристають" до цивільних, в цьому ж випадку так і не зрозуміло, чому серед них були два представники поліції.