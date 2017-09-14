Додано: Вів 15 лип, 2025 00:30

fox767676 написав: в 2022 году Вашингтон должен был либо поддержать стамбульский процесс, либо дать Украине оружия столько, сколько надо чтобы оперативно выбить русских с новооккупированных территорий, пока те ни успели там закрепиться институционально и инфраструктурно. Ни то, ни то не было сделано.

Началась тягомотина и трагикомедия похоронившая обхитривиших самих себя демократов, а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона.

Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов.

А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали в 2022 году Вашингтон должен был либо поддержать стамбульский процесс, либо дать Украине оружия столько, сколько надо чтобы оперативно выбить русских с новооккупированных территорий, пока те ни успели там закрепиться институционально и инфраструктурно. Ни то, ни то не было сделано.Началась тягомотина и трагикомедия похоронившая обхитривиших самих себя демократов, а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона.Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов.А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали

Letusrock написав: Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:

а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби

б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.

Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої вербиб) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.

detroytred написав: Невже

Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?



Чи я помилився? НевжеНе американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?Чи я помилився?

fox767676 написав: https://x.com/mdyczok/status/1848930480323764405 https://x.com/mdyczok/status/1848930480323764405

V2 написав: Коли в країні саботуються реформи і починаються політичні репресії, атакується та сама надія, яка тримає тил



https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -za-rakety

Абсолютно згіден.Тут вже якось висловлювали таку пропозицію, продублюю:"Вважаємо за потрібне донести до нашого ворога і до решти підписантів Будапештського меморандуму. Наш ворог хоче знищити нас - країну і всіх людей, хто не стане його рабом для здійснення подальших військових злочинів. Виходячи з цього, нам нічого втрачати. Ми обдурені вами і нас вбивають, доки ви навіть боїтеся збивати московитські ракети і дрони, які залітать на вашу територію, не говорячи вже про наш захист. Ми це терпіли, стікаючи кров ю, весь цей обман, все зло і всю несправедливість, бо ви нам допомогали зброєю і грошима и ми думали, що з вашою допомогою зможемо здолати нашого ворога, але тепер, коли наш найбільший партнер, очолюваний новим президентом, хоче зменшити допомогу або взагалі заморозити всі проекти, а деякі голоси очолюваної ним політичної сили повторюють нарративи нашого ворога, чаша нашого терпіння переповнюється! Тому ставимо ультиматум - у найближчий тиждень почати хоч частково виконувати умови підписаного вами меморандуму, ми навіть не вимагаємо за нас воювати, хоч ви і гарантували наш захист, якщо не хочете це робити, негайно почніть надавати нам ракети великої дальності, ядерну зброю і все необхідне для перемоги над ворогом, котрий жадає нашої смерті! Інакше пошкодують всі, бо нам нічого втрачати! У нас є декілька атомних станцій, купа ядерного палива і недалеко від наших кордонів є курська и нововоронезька атомні станції ворога! Є ЗАЕС, котра захоплена ворогом і на котрій уже не раз з вини терориста-окупанта майже не ставалися аварії, які могли загрожувати всьому світові, і на це не реагувала ваша продажна організація МАГАТЕ! Ви розумієте самі, що може статися і воно станеться, якщо ви нам не допоможете, бо нам більше нічого втрачати! Ми роздамо людям всю наявну зброю і відправимо в останній бій, в тому числі для останнього походу на Курчатов и Нововоронеж, а для решти - невійськовозобов язаних, або кому не вистачить зброї, ми відкриємо кордони і скажемо тікайте, люди, біжить куди хочете, вас більше тут нічого не тримає, тікайте всі, і зробимо те, що можемо зробити - ми знищемо все, все буде заражено і рука наша не здригнеться! І ані нашому ворогу, ані вам не достанеться нічого, до того станеться ядерна катастрофа світового масштабу, від якої постраждаєте і всі ви!"Бо задовбали вони всі. Ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім їм буде погано. Повністю підтримую. Всі, всі є нашими ворогами - і америка, і росія, і європа.так і є.НегідникиНУ тобто в росії міг прийти до влади путін, а міг якийсь інший, не такий хворий президент.Але саме Байден просунув ідею того, що нас треба роззброїти. Він зробив можливим напад на нас іншої ядерної країни.Якби ж було раніше знаття, що він таке говорив... Негідники там всі в америці.Ідея про те, що нам самим треба повністю забезпечувати себе і свою державність, має сенс. В цьому контексті ідеалами є Північна Корея та Іран. Так, так.Як каже Успіх - за крок до перевороту думок, тільки він вже стався. І чим швидше він пошириться на всіх наших людей, тим краще.А за це взагалі має світити розстріл. Нічого, скоро прийде час і наших тилових *** відловлювати.