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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лип, 2025 09:45
d44 написав: Water написав: fler написав:
Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою.
Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів?
Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Було б непогано, спочатку, порахувати населення
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Додано: Вів 15 лип, 2025 09:54
Water написав:
Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів?
Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Рахують дуже просто: готівка яку забрали із відділень і офіційних обмінників мінус готівка, яку здали у відділення і обмінники мінус те, що задекларували при вивезенні закордон. А те, що значна частина цієї готівки лежить не під матрацом в Україні, а на рахунку іноземного банку їх не хвилює.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 15 лип, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 10:12
У президента США на столі не щоденні марафонні потужжя, а повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ, то ж у нього є всі підстави так вважати. І наше щастя, що Трамп говорить те, що думає, а не як інші лицемірні лідори "Заходу", яким потрібно за рахунок території України та життів українців лиш виграти трохи часу задля власної безпеки. Думаю, наші зелені керманичі також все розуміють і у них є план порятунку - ні, не України, лише власного порятунку.
Дюрі-бачі написав:
Після вчорашніх заяв Трампа кілька знайомих вирішили поїхати із Києва до вересня. В них є гіпотеза, що "Запад-2025" може перетворитись в "Київ за 3 дні. Дубль 2"
У деяких моїх знайомих є гіпотеза, що навряд чи це буде "Київ за 3 дні. Дубль 2" а щось західніше, можливо значно західніше.
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