*Тогда Трамп решает катализировать процесс... Он устанавливает дедлайн для РФ (подкрепляя его угрозами), а Украине дает средства нанесения ощутимых и болезненных ударов по РФ...
Моделируем... Вводная базовая: ЛБС формируется не ракетами и не танками... а дронами и людьми... Значит банальный обмен ударами вглубь не особо на ЛБС и влияет... Но... бОльшая страна бОльше пострадает... ибо: а) у нас и так самолеты не летают... а закрытое небо над аэропортами РФ - катастрофа... б) Украина за 3+ года уже к сожалению привыкла и к шахедам и ракетам, а вот РФ может и прозреть... в) концентрация объектов для ударов и их стоимость на порядки выше в РФ... По Украине можно лишь тратить дорогие ракеты на сельские туалеты... г) по сути это полное повторение эпопеи войны Саудии и США против Йемена... по итогу те двое свалили...
Что может сделать РФ? а) обосраться... по итогу 50 дней... захватив еще пару посадок и сел... б) попытаться "оглушить Украину"...
Вариант б) весь мира давно ждет... ибо тогда РФ становится полнейшим изгоем, полный развод с взаимной конфискацией (не заморозкой) активов, удар по всем, кто будет торговать с РФ... и по КНР и Вьетнаму и Индии и Бразилии и ЮАР... Что может дать РФ "оглушение"? А по итогу ничего... Ибо это дает лишь гум катастрофу... РФ не имеет достаточно наземных сил, интендантов и управленческой способности, чтоб установить свой контроль над населением в 5 раз больше чем ОРДЛО, новые оккупированные земли и Крым..
Речь о гражданско-военном управлении... Сказки о том, что местные все дружно пойдут коллаборантничать... это сказки... в условиях хорошо вооруженной партизанщины и истовой ненависти к РФ со стороны минимум 60% населения... По итогу "оглушение" дает просто щелчок мышеловки, куда РФ ловят с 2013 года...
Никакая Европа реально не боится РФ... обозрев, что за 3+ года РФ по сути нихрена не смогла сделать против Украины... Просто отминусуйте от ЛБС то ,что РФ получила по сути без боя...
Так чего ждет Трамп? Все просто... либо так либо так РФ в ловушке. Либо она захлопнет ее через "оглушение"... либо просрется по итогу 50 дней... получит еще пару сел и вынуждена будет признать, что НИ ОДНО ключевое требование войны не было и близко достигнуто...
Но это только картина... есть еще рама... За это время будет идти усиленная работа по Причерноморью, по Балтике, ЦА и Кавказу... с Сирией... Если Кремль пойдет по пути Перфокарты... т.е. наплюет на 50 дней и просто будет дрочить... то РФ входит в сильное экономическое пике... и не забываем про раму... и через 1.5 года начинается мега концерт по "причесыванию" РФ и Кремля...
Знаю... не все готовы будут это принять, но... Британия - это не остров - это КЛАН... и он и у нас и в Кремле и в КНР и в США... и на БВ и в ЦА и на Кавказе... и везде... Так вот... относительно скоро окажется, что вся Игра была по загонянию РФ... руками КНР... И воссияет связка КНР-Британия-США... ибо тогда уже не нужно будет играть игры...
А потом они пойдут в Арктику... поскольку РФ вернется на путь "демократического" полуельцинсого нового пика той синусоиды... * (С)
budivelnik написав:----------------------------- ЛАД А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше. ----------------------------- Як правило істина посередині.... з певними уточненнями Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення... Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу )
это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Проще забрать деньги у 1 млн., чем у 40. При поддержке и под бурные аплодисменты остальных 39 млн. Практика 100-летней давности это подтверждает.
барабашов написав:3.5 года ждём сильную девальвацию. В краю сортиров на свежем воздухе тайги Может её в снигерии вообще не существует?
Тоді 11! З 2014-го. Чудово пам'ятаю тексти Лібо на валютній гілці про санкції і крах. _______________________________ Війна війною, а табачок врозь: *Угорщина, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія закликали Європейський Союз переглянути угоду з Україною про правила торгівлі.* https://hromadske.ua/europa/248050-piat ... h-fermeriv
budivelnik написав:Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Проще забрать деньги у 1 млн., чем у 40. При поддержке и под бурные аплодисменты остальных 39 млн. Практика 100-летней давности это подтверждает.
Практика столітньої давності не показує УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ відбору грошей від багатих до бідних Практика показує УСПІШНЕ знищення грошей багатих ... яке привело до ще більшого збіднення бідних відразу після того як гроші(майно) були відібрані(військовий комунізм) і тому відбиральникам прийшлось навіть частково повернути відібране на десяток років щоб не померти з голоду.
Взагалі в мене є теорія Ті 90% ресурсів якими володіє 10% населення складаються з двох складових реальної вартості - 10% цих прав власності віртуальної вартості - 90% цих прав власності. Як приклад В багатих бугаті-вейрон де гайка коштує більше трактора з Китаю В багатих баночка парфумів вартістю в запас мила яким можна помити мільйон китайців В багатих фуагра - за ціною якої можна нагодувати африканське племя... але яким не можна нагодувати навіть одного вождя цього племені...
Тому ще раз Будь-які спроби ЗАБРАТИ - на 90% знищать вартість того що забирається силовим шляхом і розподіляється між бідними
_hunter написав:это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Т.е. эти лярды державе ни при каких раскладах не светят? И - как вывод - абсолютно не важно сколько и у кого они лежат? 🤔
Що таке - НЕ СВІТЯТЬ ? Ці гроші Державі допоможуть ну рік ну три.... А якщо ці гроші, власники грошей вкладуть в розвиток - то за ТРИ роки ДЕржава у вигляді ПОДАТКІВ збере приблизно третину суми від тої яка зараз лежить.
барабашов написав:3.5 года ждём сильную девальвацию.
Маленький нюанс Снігерія 20 років збирала гроші у ФНБ і ясно що не у фублях.... Тепер за ТРИ роки цей ФНБ практично обнулився.. Поки була можливість з нього продавати валюту( або якимось іншим макаром вкидати на ринок) то відбувалась не те що девальвація-відбувалась ревальвація.. Але все колись закінчується Отже перший відрізок графіку(наявність заначки) ми пройшли , тепер дивимось як буде розвиватись на другому відрізку(працюєм за зароблене) а там і до третього відрізку недалеко(спочатку гасимо кредити з заробленого а вже потім після витрат на війну витрачаєм на населення) - от тут вєсєлуха і двіжняк....